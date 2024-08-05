Друзі, всі днями захоплювалися ударами дронів СБУ по аеродрому "Морозовськ". Справді, приголомшлива та успішна операція. Масований приліт по ворожій авіабазі – найефективніший спосіб протидіяти авіаударам по території України.

Збивати ворожі літаки та ракети у повітрі набагато складніше і взагалі не так ефективно.

Додайте до цього гарний приліт українських дронів по нафтобазі "Губкінська". Вона поповнила так званий "Список Малюка", до якого входять НПЗ та нафтосховища окупантів. Це, безумовно, важливо, як і авіабази. Менше ракет і КАБів щодо нас, менше палива в армії противника, менше грошей на війну в російському бюджеті.

Але є ще один принципово важливий момент: Росія не захоче припинити війну, допоки ця війна йде на території України.

Так, ця війна коштує їм дорого фінансово. Але політично – Кремль усе влаштовує. Як не годуй підданих, їм завжди буде мало. Будуть незадоволені. А тут війна – всіх, хто недостатньо підтримує владу, можна садити. Хороший батіг дозволяє не дбати про якість пряника. І про кількість також. І людей вони продовжують набирати нових. Чи буде менше грошей та людей? Знизять інтенсивність агресії, перейдуть у оборону. Головне – на території України.

У цьому головне значення успішних операцій СБУ. Перенести війну на територію Росії! Ось чого вони бояться. Ось що їх по-справжньому напружує. Коли війна приходить на територію Росії, все змінюється.

І для царя з його оточенням, і для вірнопідданих. Які починають нарікати "А нас за що?" Тож абсолютно правильно робить Служба. Планувати та реалізовувати найскладніші операції на території противника – ключ до Перемоги.