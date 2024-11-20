Росія хоче поділити Україну на три частини: план нададуть Трампу

РФ розігрує операцію впливу та планує передати адміністрації Трампа через представників іноземних держав план омріяного розподілу території України на три частини.

Це інформація агентства "Інтерфакс-Україна", яке спирається на джерела в українському розвідувальному співтоваристві.

"Нові регіони агресора" — передбачає офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

"Проросійське держане утворення" — передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва.

"Спірні території" (західна частина України) — входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль думає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Також згідно з документом, який потрапив у розорядження української розвідки, Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями.

У сценаріях "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація" Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.

Тоді як сценарії "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" оцінюються окупантами як несприятливі, що можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.