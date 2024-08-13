Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
•1•
Російська зовнішньоекономічна діяльність у Європі скорочується.
- За даними російської митниці експорт російської продукції до Європи за рік скоротився на 33,8%, до $31,7 млрд.
- При цьому за іншими напрямками спостерігається зростання: експорт до Азії збільшився на 8,5% (до $156,2 млрд), до Америки – на 14,2% (до $6,7 млрд), до Африки – на 23,5% (до $12,3 млрд).
- Імпорт же у Росію за рік скоротився в усіх напрямках.
- Так, постачання з Європи знизилися на 14,1% (до $34,9 млрд), з Америки – на 15,8% (до $6,9 млрд).
•2•
Один із найбільших російських брокерів закрив виведення юанів з рахунків.
- Брокер "БКС Світ Інвестицій" з 13 серпня призупинить введення та виведення юанів з брокерських рахунків.
- Таке рішення брокер пояснив ускладненням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях та збільшенням часу під час введення/виведення валюти та розрахунків угод.
- Юані не можна буде виводити на рахунки у всіх зовнішніх банках, зокрема БКС Банку.
- Поповнювати брокерські рахунки в юанях через зовнішні банки та БКС Банк також не можна буде.
•3•
Російські банки борються за юань, оскільки дефіцит ліквідності подвоюється.
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- Посилення санкцій США стримує надходження юаня до Росії, змушуючи місцевих кредиторів позичати валюту за вищою ставкою у центрального банку.
- Китай став головним торговим партнером Росії після того, як Кремль був відірваний від західних ринків через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році.
- На тлі "безмежної дружби" Москви та Пекіна близько 240 мільярдів доларів імпорту та експорту тепер майже повністю оцінюються в юанях.
- Але є все більше доказів того, що китайські банки бояться бути покараними за непряме фінансування російської військової машини у рамках останніх розширених санкцій США, оголошених у червні.
- Оскільки ліквідність юанів у Росії всихає, фірми все частіше звертаються до використання свопів юанів із Банком Росії – операцій, які раніше розглядалися як крайній дорогий засіб.
- Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, підскочив до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів) у серпні порівняно з 10 мільярдами юанів у червні.
- Російський грошовий ринок юанів не відновився, що говорить про те, що російські банки намагаються знайти надійні обхідні шляхи. Банк Росії заповнює прогалину, яку, ймовірно, залишили філії приватних банків Китаю у Росії.
- Вищі витрати в юанях можуть означати менший обсяг торгівлі з Китаєм, основним джерелом імпорту Росії.
- Якщо експорт Китаю до Росії – прямий чи перевантажувальний – знизиться у другій половині року, Вашингтон зможе претендувати на значну перемогу у війні санкцій проти Росії, а здатність юаня служити альтернативою долара буде меншою.
•4•
Чистий прибуток російської алмазодобувної компанії "Алроси" скоротився на 34% за півріччя.
- Консолідований виторг за січень-червень знизився на 5%.
- Собівартість продажів збільшилася на 14% рік до року.
- Запаси алмазів за даними на 30 червня знизились на 31,9% рік до року, запаси діамантів – на 23,51% рік до року.
•5•
Військово-морські сили Росії тренувалися завдавати ударів по об'єктах у Європі ракетами, здатними нести ядерну зброю.
- Військово-морський флот Росії під час навчань відпрацьовував ядерні удари по країнах Європи на випадок потенційного конфлікту з НАТО. Це випливає із секретних документів, підготовлених у період із 2008 по 2014 рік.
- Отримані документи, підготовлені для російських офіцерів, містять список цілей для ракет, здатних нести як звичайний, і ядерний заряд. Загалом на картах, створених для презентації, зазначено 32 цілі для російського флоту в Європі.
- Так, Балтійський флот Росії повинен буде атакувати об'єкти у Норвегії та Німеччині.
- Північний флот, у свою чергу, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.
- Головним пріоритетом у разі конфлікту з НАТО у документах названо послаблення військового та економічного потенціалу супротивника. Також у них згадується варіант "демонстративного удару" – підрив ядерної зброї у віддаленому районі для "залякування західних країн".
- Такий удар має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї".
- Крім того, у документах наголошується на перевазі застосування ядерної зброї на ранній стадії конфлікту.
- Також йдеться про те, що висока маневровість флоту дозволяє завдавати раптових та масованих ударів з різних напрямків.
- Однак уточнюється, що ядерна зброя має бути використана у поєднанні з іншими засобами ураження.
- Навчання нестратегічних ядерних сил, які Росія провела у червні, показали, що зазначений підхід досі відповідає російській доктрині. У ході навчань російські військові відпрацьовували навантаження протикорабельних крилатих ракет П-270 на ракетні катери в Калінінграді, де, за даними НАТО, зберігається запас тактичних ядерних боєголовок.
•6•
Казахстанська компанія "Аджип каспіан сі" (Agip Caspian Sea), "дочка" італійської Eni, розпочала постачання казахстанської нафти до Німеччини трубопроводом "Дружба".
- У червні обсяг відвантаження сировини Eni, що поставляється цим трубопроводом транзитом через територію Росії, склав близько 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьою компанією з Казахстану, яка експортує нафту до Німеччини по "Дружбі" – після "Карачаганак петроліум оперейтинг" (оператор родовища Карачаганак) та Inpex North Caspian Sea ("дочка" японської Inpex).
- Постачання російської нафти "Дружбою" до Німеччини припинилося на початку 2023 року.
- Російські компанії не можуть здійснювати прокачування нафти цим маршрутом до Німеччини і Польщі через санкції Євросоюзу щодо північної гілки нафтопроводу.
•7•
У північній частині Егейського моря збільшуються завантаження російського дизельного пального з судна на судно.
- Трейдери переміщують російські дизельні вантажі до нового місця завантаження "судно-судно" (STS) у північній частині Егейського моря, оскільки санкції Заходу поширюються на судна, що перевозять паливо, завантажене в російських портах.
- Оскільки у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, трейдери перенаправили експорт дизеля з російських портів до Бразилії, Туреччини, країн Африки, Азії та завантажень STS.
- Завантаження STS ускладнюють західним країнам відстеження торгівлі російськими нафтопродуктами.
- Згідно з даними LSEG, у липні щонайменше чотири судна, що перевозили близько 123 тис. метричних тонн дизельного пального та газойлю, завантажені в російських чорноморських портах Тамань і Туапсе, відправилися для перевантаження у нейтральні води на південь від грецького острова Хіос.
- Згідно з даними трейдерів і судноплавства, ще три судна були завантажені у Туапсе загальним обсягом близько 100 тис. тонн газойлю у серпні, і вони також прямують до STS на південь від островів у північній частині Егейського моря.
•8•
США відновлюють виробництво урану у Вайомінгу.
- Американська компанія Uranium Energy повідомила у вівторок, що відновила виробництво урану на своєму підприємстві Christensen Ranch у Вайомінгу, а поставки очікуються у листопаді або грудні.
- Уран є найбільш широко використовуваним паливом для ядерної енергетики. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, з глобальним поштовхом до чистої енергії до 2050 року виробництво атомної енергії може зрости приблизно вдвічі, а отже зростуть і поставки.
- Через відновлення цін на уран шахтарі планують відновити роботу недіючих шахт, щоб збільшити внутрішні постачання палива для ядерних реакторів у той час, коли країна отримувала більшу частину палива з Росії.
- "Виробництво у США практично не існувало протягом багатьох років... Ця ситуація змінюється завдяки послідовним і безпрецедентним двопартійним урядовим програмам США, покликаним стимулювати зростання внутрішнього виробництва урану як основи міцного ланцюга постачання ядерного палива", – сказав генеральний директор Uranium Energy.
- Відновлений уран з ранчо Крістенсена буде перероблятися на центральному переробному заводі Irigaray, який знаходиться на стадії регулятивного перегляду для збільшення потужності до 4 мільйонів фунтів триуранового октооксиду – сполуки урану – з 2,5 мільйона фунтів, повідомила компанія.