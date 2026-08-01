Російські вибори на окупованих територіях. Чому мовчить Україна

На окупованих територіях 18-20 вересня пройдуть, так звані, вибори до Держдуми. І ці вибори будуть одним з головних аргументів Москви на майбутніх переговорах про мир з однієї сторони, а з іншої вони стануть причиною серйозного тиску на нас , чому можна і потрібно проводити вибори під час війни

Спільно з Валерій Чалий (Valeriy Chaly) та Андрій Магера провели дискусію на цю тему. Нижче, спробую коротко дати головні тези

Гауляйтери окупованих територій отримали "план" показати явку не менше 65% і результат Єдиної Росії має бути в районі 70%. Від забезпечення цього результату залежить їхнє майбутнє. Яким чином буде забезпечено цей результат вже зрозуміло. Вкидування і фальсифікації складуть не менше 40-50%. В цілому, ці "вибори" в Росії вже стають плебісцитом по підтримці безкінечної війни. На окупованих територіях - це також демонстрація того, що ці регіони "остаточно стали російськими". Саме тому, викликає подив, що досі ми не маємо публічної позиції МЗС з цього приводу і ми не бачимо жодних інформаційних кампаній держави для світу взагалі та для Росії і окупованих територій, зокрема. Якою має бути головна ціль цієї кампанії? Перш за все ми маємо не просто заявити про нікчемність цих вибори. Ми маємо зробити ситуацію при якій ні в кого не буде сумнівів, що ніяких реальних виборів на цих територіях не було. Що потрібно зробити?

- має бути утворено координаційний центр з чітко затвердженим планом дій і набором спікерів для всіх аудиторій. Таким центром, за функціоналом має бути або МЗС або РНБО (вибачте, що змушений писати цю банальність);

- Воєнна ситуація така, що забезпечити безпеку голосування неможливо, тому вже зараз потрібно щодня по усім можливим каналам доносити до світу та до жителів окупованих теритоій, що вибори це небезпечно. Особливо з огляду на те, що Кремль 100% готує криваві провокації під українським прапором.

- МЗС має розпочати кампанію по невизнанню цих виборів та майбутнього російського парламенту вже зараз. В 2024 році ми дуже довго зволікали і програли вчисту кампанію "Путін - нелегітимний президент". Зараз у нас є шанс добитися, бодай часткової, нелегітимності Думи.

- Всі посольства мають включитися в роботу по дискредитації, так званих, спостерігачів, які планують їхати в Росію і, особливо, на окуповані території;

- Проти всіх учасників виборів (кандидати, члени комісій, довірені особи) будуть відкриті кримінальні провадження з дуже прискореною процедурою заочного осудження.

Це ключові речі, які лежать на поверхні. Насправді, можна і потрібно зробити набагато більше. Але чомусь влада зволікає.

До виборів 45 днів . Часу залишилося неймовірно мало.