Ромовий напій Captain Morgan Spiced Gold

Captain Morgan – це ром із багатовіковою історією. Вперше про напій дізналися 1944 року. Ром швидко набирав популярності і завоював шанувальників у Штатах, Великій Британії, Канаді, а незабаром і по всій Європі.

Історія виникнення

Напій був виготовлений у 1944 році компанією Seagram. Засновником компанії є Семюел Бронфман. Саме Семюел почав виробляти ром у великій кількості. Будучи на Ямайці, Бронфман вперше спробував ром в аптеці Levy Brothers. Загадка напою полягала в тому, що в чистий ром додавалися прянощі та ароматні трави, після чого отриманий напій мав наполягати. Семюелу Бронфман дуже сподобався цей напій, і він офіційно набув права на його виготовлення у братів Леві.

У 1950 Seagram переводить виробничу потужність рому з Ямайки в Пуерто-Ріко. Основна причина – великі податки нових робочих місць.

У 1982 році ромовий напій капітан морган почав з'являтися із зображенням пірата на етикетці. Творцем зображення став Дон Мейц. У цьому року бренд вийшов ринку у Сполучених Штатах Америки.

У 2001 році марку Капітан Морган продали алкогольному конгломерату Diageo.

Легенда капітана

Історія капітана взята із біографії Генрі Моргана. Генрі народжений з 1635 р. У 1650 р. Генрі брав участь у морських битвах. У 27 років був капітаном свого піратського судна. У 1688 р. пірат помер від цирозу печінки. Похований Генрі як годиться. Але в 1692 р. землетрус занурив могилу в море.

Секрет виробництва

Автором рецептури напою Captain Morgan вважається Генрі Морган. Якщо вірити легенді, то технологія виробництва рому має такі етапи:

вичавлювання цукрової тростини та добування чорної потоки;

додавання дріжджів та води;

бродіння;

дистиляція у бочки з білого дуба;

змішування.

Існує всього 12 сортів рому:

Black; Black Spiced; Black Label; Lime Bite; Private Stock; Parrot Bay; 100 Proof; Silver Spiced; Tattoo; Original Spiced Gold; Original Spiced. Long Island Ice Tea.

Сорти змішуються в ідеальних пропорціях. Кожен шанувальник бренду Капітан Морган може скуштувати витончений смак продукту.