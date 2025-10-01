РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні

Зміна пріоритетів. Звичайно, не все змінюється миттєво (як за командою "поворот всі раптом на флот"), але тенденції характерні. У 2026 році Кремль планує зменшити витрати на оборону. Не критично, але все ж. Більш того, очікується скорочення і соціальних виплат військовим. Згідно з проєктом бюджету, у 2026 році Росія планує направити на сектор оборони близько 17 трлн рублів (183 млрд доларів). У 2026 році Росія планує скоротити "військові" витрати на 200 млрд рублів ($2,4 млрд) в порівнянні з 2025 роком.

Ні, вивільнені кошти підуть не на соціальну сферу, освіту та іншу медицину з дорогами. Пенсії підвищувати не будуть, дотації галузям у кризі не виділять. Я б навіть сказав, що за великим рахунком фінансування військових витрат не зменшиться. Просто в пріоритеті будуть інші форми бойових дій. У 2026 році Кремль значно збільшить фінансування державної телевізійної пропаганди. У 2026 році уряд РФ планує витратити на державні телеканали 106,4 млрд рублів ($1,28 млрд), що у півтора раза більше, ніж у 2025 році (69,1 млрд).

Можна скільки завгодно сміятися над їхньою відсталістю і дурістю. Сам цим займаюся із задоволенням. Але змушений визнати – важливість пропаганди у Кремлі розуміли завжди. Набагато краще, ніж у нас. Вистачає і професіоналів, і грошей. Відкрийте ТікТок для прикладу. Я в шоці від кількості роликів проти ТЦК та інструкцій з нелегального перетину кордону в горах. Там просто індустрія. Плюс, вони непогано грають на наших внутрішніх політичних суперечках. У Росії моноліт, а у нас немає – ось і використовують. Так, ця пропаганда буде працювати не всередині країни – вона буде працювати на нашу аудиторію і на європейську.

А що ми можемо протиставити? Телемарафон, невелика компанія снобів, які лають телемарафон, Стратком і все. Всі військові комунікації заточені виключно під опис бойових дій і відсоток професіоналів там не такий вже й великий. Так, спецслужби підтримують відносини з популярними авторами і працюють через ці канали. Ось в останніх все вибудувано якраз на високому рівні, але масштаби... Масштаби аж ніяк не для вирішення державних завдань. Різного роду коучі зі "стандартами BBC" відразу "у піхоту" – у пропаганді тільки нашкодять.

Зрозуміло, що грошей на все не вистачить. Але кадровий резерв хороших медійників і політтехнологів в Україні є. Або ми працюємо вже зараз, або у 2026 році наздоганяємо і тільки відбиваємося від інформаційних ударів. Якщо держава не потягне або буде гальмувати – знову робота для добровольців і волонтерів.