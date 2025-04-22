РФ влаштувала наймасованіший наліт на Одесу

Наліт на Одесу в ніч на 22 квітня...

У ніч на 22 квітня РОВ здійснили наймасованіший наліт на Одесу дронів-камікадзе Shahed-136 за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі відомо про залучення 28-30 дронів. Попередній рекордний наліт був на 20 березня 2025 року.

Одразу хочу зазначити, що цей наліт мало чим відрізнявся від попередніх, хіба, що тільки кількістю. Тобто, РОВ намагалися прорвати ППО Одеси одночасно і вже знайомою нам тактикою застосування недосяжних висот, і кількістю.

Крім того, хотілося б звернути увагу, що впродовж минулого місяця РОВ здійснювали менші за кількістю нальоти, малими групами, часом з дуже дивною траєкторією, що могло бути спричинене спробами розкриття локація розміщення засобів ППО і прокладанням найбільш безпечних для дронів-камікадзе маршрутів.

Цієї ночі російські окупанти використовували вже добре знайому тактику виведення дронів-камікадзе на висоти 2000-2500 метрів, на яких мобільні групи з ДШК або Browning M2 виявляються безсилими. На таких висотах дрони-камікадзе можуть збивати або зенітні установки, наприклад, ЗСУ Gepard, або ЗРК малого радіусу дії, наприклад, С-125, "Стріла-10", "ОСА", що пройшли відповідну модернізацію, плюс західні варіанти - ЗРК Crotale, Alvis Stormer, L3Harris VAMPIRE і багато інших. Ті самі, багато інших, яких нам критично не вистачає...

Заходячи на місто з Чорного моря, групами по 3-6 дронів, Shahed-136 здійснювали різке пікірування на ціль, на швидкостях 300 км/год або до 90м/с. Саме такі звали Shahed-136 у низки моніторингових каналів, не зовсім профільного типу, а так само серед російських майданчиків, збудили вже не вперше порушувану тему реактивного Shahed-136. Але - ні. Реактивних Shahed-136 не застосовувалося - це швидкість, яка досягається пікіруванням дрона-камікадзе з висоти 2 000 - 2 500 метрів.

Так само російська пропаганда поширює версію, що над Одесою годину кружляв якийсь розвідувальний дрон на базі Shahed-136 без бойової частини, який мав на меті засвічення цілей і прив'язку маршрутів для рою, що формувався на безпечній відстані від узбережжя. Варто зазначити, що такий дрон справді був зафіксований близько 22:00 над містом, але вже близько 22:30 пішов на звал - пікірування. Тобто, крутився він не годину і був у підсумку використаний для нанесення удару.

В іншому, тактика атаки малими групами під різними кутами, з майданчика основного накопичення над Чорним морем, вже неодноразово застосовувалася РОВ, головна відмінність - масштабування.

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Це так само змушує говорити не тільки про необхідність прикриття Одеси достатньою кількістю ЗУ і ЗРК, а й застосування альтернативних засобів - ударних вертольотів, турбогвинтової штурмової авіації.

Але говоримо про це ми вже досить давно і, наскільки відомо, нашим партнерам з 2022 року направлялися запити, наприклад, на легкі ударні Bell AH-1Z Viper. Але, ні...

Очевидно, що РОВ будуть і надалі намагатися масштабувати нальоти на окремо взяті міста, тому збільшення кількості Shahed-136 в рамках подібних ударів не варто заперечувати, воно відбуватиметься, і якщо цієї ночі це було 28 дронів, то за місяць це цілком може бути рій у 35-40 дронів-камікадзе.

І якщо комусь, хто продовжує жити в рожевих окулярах, здається, що путін може припинити терор тилової України ударами Shahed-136 і запанує якесь ефемерне "перемир'я", то наступний наліт у пів сотні дронів-камікадзе, повинен буде їх протверезити. Якщо ні, то це клініка.... А нам своє робити.