РФ устроила самый массированный налет на Одессу

Налёт на Одессу в ночь на 22 апреля…

В ночь на 22 апреля РОВ осуществили самый массированный налёт на Одессу дронов-камикадзе Shahed-136 за весь период полномасштабного вторжения в Украину. На данный момент известно о задействовании 28-30 дронов. Предыдущий рекордный налёт был на 20 марта 2025 года.

Сразу хочу отметить, что этот налёт мало чем отличался от предыдущих, разве, что только количеством. То есть, РОВ пытались прорвать ПВО Одессы одновременно и уже знакомой нам тактикой применения недостижимых высот и количеством.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что ан протяжении прошлого месяца РОВ осуществляли меньшие по количеству налёты, малыми группами, порою с очень странной траекторией, что могло быть вызвано попытками вскрытия локация размещения средств ПВО и прокладыванием наиболее безопасных для дронов-камикадзе маршрутов.

Этой ночью российские оккупанты использовали уже хорошо знакомую тактику вывода дронов-камикадзе на высоты 2000-2500 метров, на которых мобильные группы с ДШК или Browning M2 оказываются бессильны. На таких высотах дроны-камикадзе могут сбивать либо зенитные установки, например, ЗСУ Gepard, либо ЗРК малого радиуса действия, например С-125, "Стрела-10", "ОСА", прошедшие соответствующую модернизацию, плюс западные варианты – ЗРК Crotale, Alvis Stormer, L3Harris VAMPIRE и многие другие. Те самые, многие другие, которых нам критически нехватает…

Заходя на город с Чёрного моря, группами по 3-6 дронов, Shahed-136 осуществляли резкое пикирование на цель, на скоростях 300 км/ч или до 90м/с. Именно такие свалы Shahed-136 у ряда мониторинговых каналов, не совсем профильного типа, а так же среди российских площадок, возбудили уже не в первый раз возбуждаемую тему реактивного Shahed-136. Но – нет. Реактивных Shahed-136 не применялось – это скорость, которая достигается пикированием дрона-камикадзе с высоты 2 000 – 2 500 метров.

Так же, российская пропаганда распространяет версию, что над Одессой час кружил некий разведывательный дрон на базе Shahed-136 без боевой части, цель которого была засветка целей и привязка маршрутов для роя, формировавшегося на безопасном расстоянии от побережья. Стоит отметить, что такой дрон действительно был зафиксирован около 22:00 над городом, но уже около 22:30 пошёл на свал – пикирование. То есть, крутился он не час и был в итоге использован для нанесения удара.

В остальном, тактика атаки малыми группами под разными углами, с площадки основного накопления над Чёрным морем, уже не единожды применялась РОВ, главное отличие – масштабирование.

Это так же вынуждает говорить не только о необходимости прикрытия Одессы достаточным количеством ЗУ и ЗРК, но и применение альтернативных средств – ударные вертолёты, турбовинтовую штурмовую авиацию.

Но говорим об этом мы уже достаточно давно и, насколько известно, нашим партнёрам с 2022 года направлялись запросы, например, на лёгкие ударные Bell AH-1Z Viper. Но, нет… Очевидно, что РОВ будут и в дальнейшем пытаться масштабировать налёты на отдельно взятые города, поэтому увеличение количества Shahed-136 в рамках подобных ударов не стоит отрицать, оно будет происходить и если этой ночью это было 28 дронов, то через месяц это вполне может быть рой в 35-40 дронов-камикадзе.

И если кому-то, продолжающему жить в розовых очках, кажется, что путин может прекратить террор тыловой Украины ударами Shahed-136 и воцарится некое эфемерное "перемирие", то следующий налёт в полсотни дронов-камикадзе, должен будет их отрезвить. Если нет, то это клиника.… А нам своє робити.