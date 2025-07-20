РФ встановила рекорд за кількістю виробництва ''Шахедів''

Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" процес накопичення...

У ніч на 16 липня РОВ застосували 400 дронів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", своєю чергою, останні дві ночі спостерігається значне зниження застосування цієї комбінованої компоненти, що явно вказує на накопичення.

У ніч на 17 липня РОВ застосували 64 дрони, накопичення могло скласти 140 незадіяних засобів;

У ніч на 18 липня - 35 дронів, накопичення близько 170.

Таким чином, з урахуванням сьогоднішньої доби, загальний запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" з вироблених і накопичених засобів може перевищувати 500 одиниць.

Так само нагадаю, що в липні добова видача готової продукції Shahed-136 стала становити 100 одиниць +/- 10% -15%. Добова видача готової продукції дронів-приманок "Гербера"/"Пародія" перевищує 100 одиниць, але варіація +/- 10%-15% більша все-таки в +15%, оскільки дрон дешевий і примітивний.

У липні РОВ вперше виробило протягом доби понад 200 готової продукції цієї комбінованої категорії.

Якщо тенденція правильна, то найближчим часом може бути здійснено концентрований масований наліт, зокрема й по столиці.