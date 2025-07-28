Ресторани в Амстердамі: топ-8 найкращих закладів у Нідерландах

Незалежно від мети вашої поїздки до Нідерландів — чи то відвідування всесвітньо відомих музеїв, захоплююча подорож каналами, чи просто бажання на власні очі побачити знамениті кам’яні будівлі — є одна річ, яку ви не можете пропустити: їжа. Найкращі ресторани Амстердама ідеально відображають культуру нового місця, дозволяючи буквально "посмакувати" нею.

За останнє десятиліття гастротуризм набув популярності та значно трансформувався. У місцевих нідерландських ресторанах можна скуштувати нідерландську, французьку, японську та інші кухні світу. Амбітні шеф-кухарі нового покоління змушують місцеві продукти, такі як сир Гауда, всюдисущий оселедець, органічні фермерські овочі чи м’ясо вільного вигулу, сяяти новими барвами, переосмислюючи класичні страви.

Ознайомтеся зі списком найкращих ресторанів Амстердама, щоб переконатися, що ви відвідаєте хоча б кілька з них. Це зробить вашу подорож незабутньою та, звісно, "смачною".

1. De Kas

Обов’язково відвідайте один із найкращих ресторанів Амстердама — De Kas, якщо хочете скуштувати найсвіжіші органічні продукти "від ферми до столу". Унікальний ресторан захований серед теплиць, датованих 1926 роком. Він пропонує фіксоване щоденне меню — просто оберіть стільки страв, скільки бажаєте. Шеф-кухарі використовують трави та овочі, вирощені у власних теплицях, ретельно підбираючи кожен інгредієнт. Варто зазначити, що ціни тут досить високі, але вони компенсуються надзвичайно смачними стравами та чудовою атмосферою.

Адреса: Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.restaurantdekas.nl

2. Jansz

Вишуканий обід або вечеря на ваш смак. Джерело: https://www.janszamsterdam.com/ Вишуканий обід або вечеря на ваш смак. Джерело: https://www.janszamsterdam.com/

Якщо ви шукаєте найкращі місця для їжі в Амстердамі, зверніть увагу на ресторан Jansz. Цей заклад ідеально підходить для святкування особливих подій, але поїздка до столиці Нідерландів уже є приводом для святкування. Jansz пропонує меню з широким вибором — від закусок із морепродуктів до основних страв (стейки зі знаменитими картопляними фрі, риба тощо), тож кожен знайде щось на свій смак.

Рестораном керує талановитий шеф-кухар Арнаут ван дер Коле, який розробляє нові та цікаві пропозиції. Зокрема, популярною стравою в Амстердамі є класичні нідерландські устриці, які тут замовляють найчастіше. Простір мінімалістичний, але дуже затишний і стильний, з теплим освітленням ламп і чудовим видом на канал. Рекомендуємо обрати столик біля вікна, якщо це можливо.

Адреса: Reestraat 8, 1016 DN Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.janszrestaurant.nl

3. Wilde Zwijnen

Багате та щоденно оновлюване меню сучасної нідерландської кухні та інтер’єр у стилі шеббі-шик зробили Wilde Zwijnen одним із найпопулярніших і найкращих закладів для їжі в Амстердамі, зокрема в районі Ост.

Незалежно від того, що ви замовите, шеф-кухарі подбають, щоб ви отримали фантастичні страви з сезонних продуктів у поєднанні з відмінним вином. Звісно, Wilde Zwijnen спеціалізується на м’ясі дикого кабана, недарма ресторан має таку назву. Якщо хочете спробувати щось легше, відвідайте Eetbar, де пропонують окремі страви за доступнішими цінами.

Адреса: Javaplein 23, 1095 CJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.wildezwijnen.com

4. Alex + Pinard

Затишок та смак. Джерело: https://www.tripadvisor.com/ Затишок та смак. Джерело: https://www.tripadvisor.com/

Якщо ви віддаєте перевагу ранньому обіду, варто завітати до чарівного винного бару, розташованого неподалік від знаменитого ринку Даппермаркт. Alex + Pinard — популярний ресторан в Амстердамі, який полюбився як великим сім’ям, так і романтичним парам. Папарделле з тушкованим м’ясом — найпопулярніша страва. Також є багато сезонних пропозицій. Наприклад, узимку подають копчену скаморцу, напівм’який італійський сир, а навесні — страви з зеленого горошку.

Адреса: Dapperstraat 10, 1093 BV Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.alexenpinard.nl

5. Blauw Restaurant

Прогулюючись районом Оуд-Зейд, розташованим на південний захід від популярного Вонделпарку, відвідайте цей приємний ресторан в Амстердамі, що спеціалізується на сучасній індонезійській кухні.

Всупереч назві Blauw ("блакитний"), інтер’єр оформлений у чорних, червоних і білих тонах, а головною деталлю є величезний сімейний портрет, що займає майже всю стіну. Рекомендуємо замовити традиційні рийсттафель (дослівно "рисовий стіл"), включаючи веганський варіант, або обрати Experience Menu, щоб скуштувати індонезійську вуличну їжу.

Адреса: Amstelveenseweg 158-160, 1075 XN Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.restaurantblauw.nl

6. Rijsel

Кохання з першого шматочка. Джерело: https://rijsel.com/ Кохання з першого шматочка. Джерело: https://rijsel.com/

Rijsel — чудове місце для їжі в Амстердамі, розташоване на березі річки Амстел. Французько-фламандський ресторан славиться своєю винятковою куркою на грилі. Меню змінюється щодня, але класичні страви завжди залишаються.

Простір із мінімалістичним, витонченим дизайном і відкритою кухнею розташований у приміщенні колишньої школи домоводства. Це одне з улюблених місць місцевих жителів, тож бронювати столик потрібно заздалегідь.

Адреса: Marcusstraat 52B, 1091 TK Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.rijsel.com

7. Restaurant de Plantage

Один із найкраще оцінених ресторанів Амстердама розташований поруч із відомим зоопарком. Сучасне бістро може похвалитися прекрасною атмосферою та чудовою їжею. Завітайте до бару, якщо хочете насолодитися легкими коктейлями та закусками. Сам ресторан розташований у теплиці XIX століття. Тут переважно подають сучасні європейські страви. Якщо погода гарна, рекомендуємо обрати столик на терасі, яка ввечері освітлюється сотнями вогників; ви навіть можете побачити частину зоопарку, зокрема неймовірних рожевих фламінго.

Адреса: Plantage Kerklaan 36, 1018 CZ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.restaurantdeplantage.nl

8. Meatless District

Вишукані страви. Джерело: https://meatlessdistrict.nl/ Вишукані страви. Джерело: https://meatlessdistrict.nl/

Нідерландська кухня не пропонує широкого вибору страв для вегетаріанців, а тим більше для веганів. Однак ці прогалини поступово заповнюються новими чудовими ресторанами в Амстердамі. Один із них — Meatless District — розташований у районі Олд-Вест. Бар-ресторан пропонує сезонне меню, що складається виключно з веганських і переважно органічних продуктів. Заклад відкритий щодня, приваблюючи найбільше відвідувачів на вихідних завдяки смачним сніданкам.

Адреса: Bilderdijkstraat 65-67, 1053 VJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.meatlessdistrict.com