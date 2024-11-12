Республіканці у США прийшли надовго

В мене є дві новини. Одна добра, а друга... Ну, кому як. Але вона показує, що не все так добре, як бажано нам, але не все так погано, як кортить нашим ворогам

1. У нас є люди, які можуть впливати на Трампа і ці люди не мають жодного відношення до Зеленського, Єрмака та ОП, але симпатизують Україні. Ну, мабуть, якби вони мали до них відношення, то на Трампа точно вплинути не змогли. Їх рівень вище, ніж у шоуменів.

2. Республіканці, схоже, прийшли надовго. Тож треба з ними вибудовувати нові стосунки. Так от, переважна більшість з них прагматичні й шоу від Зеленського та його гучні пафосні заяви їм не цікаві. Це говорить про те, що відносини треба буде будувати майже з нуля та з урахуванням взаємних інтересів.

Але і добра новина є. Серед республіканців достатньо симпатиків нашої країни і вони не змішують своє ставлення до Зеленського зі ставленням до України. Україні будуть допомагати.

Рівень допомоги буде вимірюватися рівнем відносин. Треба працювати.