Республиканцы в США пришли надолго

У меня есть две новости. Одна добра, а другая... Ну, кому как. Но она показывает, что не все так хорошо, как желательно нам, но не все так плохо, как хочет наших врагов

1. У нас есть люди, которые могут влиять на Трампа и эти люди не имеют никакого отношения к Зеленскому, Ермаку и ОП, но симпатизируют Украине. Ну, пожалуй, если бы они имели к ним отношение, то Трампа точно повлиять не смогли. Их уровень выше, чем у шоуменов.

2. Республиканцы, похоже, пришли надолго. Поэтому нужно с ними выстраивать новые отношения. Так вот, подавляющее большинство из них прагматично и шоу от Зеленского и его громкие пафосные заявления им не интересны. Это говорит о том, что отношения нужно будет строить почти с нуля и с учетом взаимных интересов.

Но и хорошая новость есть. Среди республиканцев достаточно симпатиков нашей страны, и они не смешивают свое отношение к Зеленскому с отношением к Украине. Украине будут помогать.

Уровень пособия будет измеряться уровнем отношений. Надо работать.