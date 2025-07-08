Рейтинг безпеки Тунісу для відпустки: Куди не варто їхати, що уникати та інші поради для туристів

Туніс давно є популярним літнім місцем відпочинку на Середземному морі завдяки своїм чудовим пляжам і захоплюючим краєвидам. Однак за останнє десятиліття країна пережила значні заворушення, що змусило багатьох мандрівників цілком обґрунтовано сумніватися, чи безпечно відпочивати в Тунісі. Деякі райони дійсно не рекомендуються для відвідування, але вони розташовані далеко від головних туристичних центрів. Проте варто знати про них, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є Туніс для туристів, і що слід уникати. Ми зібрали актуальну інформацію та поради, щоб зробити ваш відпочинок у Тунісі безпечним і комфортним.

Пересування по Тунісу

Туніс є домом для багатьох цікавих пам’яток. Джерело: Pexels Туніс є домом для багатьох цікавих пам’яток. Джерело: Pexels

Місцева влада склала рекомендації для забезпечення безпеки туризму в Тунісі. Мандрівники повинні їх дотримуватися та регулярно оновлювати інформацію. У деяких віддалених районах, особливо в південній частині країни, мобільний зв’язок може бути нестабільним або відсутнім.

Іноземці можуть керувати автомобілем, якщо мають дійсне міжнародне посвідчення водія та документацію про належне страхування. Стандарти водіння в Тунісі можуть бути настільки незвичними для жителів інших країн, що виникають сумніви щодо безпеки відпустки. Зокрема, багато мандрівників повідомляють про ігнорування правил дорожнього руху та плутанину з розміткою смуг. Водіння вночі краще уникати через недостатнє освітлення доріг у багатьох містах і сільських районах, транспортні засоби без належного освітлення та можливість зустріти тварин на дорогах. Вас також можуть зупинити поліція або військові для перевірки. У такому разі слід повільно під’їжджати та пред’явити документ із фотографією на вимогу.

Якщо ви подорожуєте пішки, будьте обережні, оскільки тротуари часто відсутні, водії можуть рухатися не тими смугами, без світла чи відбивачів, ігноруючи пішохідні переходи та світлофори.

Таксі доступні, але в години пік у великих містах їх може бути важко знайти. Автобуси переповнені, і значна частина крадіжок відбувається саме в них. Залізничні подорожі є безпечнішими, але випадки дрібних злочинів на поїздах також трапляються.

Чого уникати в Тунісі

Туристам не рекомендується відвідувати райони на кордонах із Лівією та Алжиром. Тут посилено заходи безпеки через терористичну активність і бойові дії в Лівії. Слідкуйте за можливими попередженнями від відповідних міністерств вашої країни.

До небезпечних районів належать:

Національний парк Чаамбі, гірські райони Саллум, Мгіла та Саммама, а також місто Бен Гердан і його околиці.

Парамілітарна зона на південь від міст Дехіба та Ель Борма, а також 20-кілометрова зона від кордону з Лівією на північ від міста Дехіба.

Провінція Кассерін із містом Сбейтла, райони на захід і північ від міста Гардімау в провінції Джендуба, а також національний парк Ель-Фейджа та гора Орбата.

Подорожі в 10-кілометровій зоні від гори Мгіла та на південь від провінції Кассерін до кордону з Алжиром слід уникати.

Заборонені зони також включають 30-кілометрову зону від кордону в провінціях Джендуба та Ель-Кеф на південь від міста Джендуба, включно з археологічною пам’яткою Сбейтла.

Район у межах 75 кілометрів від кордону з Лівією, включаючи міста Ель Борма та Зарзіс, відвідувати не варто.

Незважаючи на досить значний перелік заборонених для туристів зон, усі вони розташовані на значній відстані від головних морських курортів і туристичних районів. Обирайте рекомендовані напрямки. Наприклад, якщо говорити про те, чи безпечний острів Джерба для туристів, його зазвичай описують як такий, що має рівень небезпеки, порівнянний із будь-яким великим містом у світі.

Безпека в Тунісі

У Тунісі є як нерекомендовані для подорожей райони, так і безпечні регіони. Джерело: Pexels У Тунісі є як нерекомендовані для подорожей райони, так і безпечні регіони. Джерело: Pexels

Під час відвідування Тунісу чи інших країн світу мандрівники повинні бути пильними та вживати розумних заходів для захисту свого здоров’я та майна. Слідкуйте за всіма актуальними подіями в Тунісі, щоб зрозуміти, чи безпечно подорожувати до країни у 2023 році. Тут досить поширені випадки пограбувань, кишенькових крадіжок і дрібних злочинів. Тому туристам радять не носити всі важливі документи, гроші чи цінності в одній сумці.

У Тунісі з 2015 року діє надзвичайний стан, який було продовжено у 2022 році. Перед тим, як вирішити, чи безпечний Туніс для відпустки, врахуйте можливість соціальних заворушень і терористичних атак. Демонстрації можуть призводити до сутичок між протестувальниками та силами безпеки. Вони часто виникають спонтанно і без попередження, найчастіше у вихідні або напередодні чи в дні важливих національних дат. Що стосується місць, то вони зазвичай проходять у центральних районах великих міст. Уникайте будь-яких натовпів.

Через ризик терористичних дій Туніс не можна вважати повністю безпечним для відпустки. Ви повинні бути в курсі змін ситуації та не ігнорувати рекомендації влади щодо обмежень на відвідування певних регіонів. Туніські сили безпеки постійно перебувають у стані підвищеної готовності для запобігання терористичним атакам. Не можна однозначно стверджувати, що Туніс небезпечний для туристів, але, незважаючи на всі зусилля, ризик терористичної атаки зберігається. Найнебезпечніші місця в Тунісі, які можуть стати мішенню таких атак, — це урядові установи та транспортні об’єкти, включно з аеропортами, місця поклоніння, а також громадські місця (туристичні пам’ятки, кафе, ресторани, бари, готелі, ринки та інші місця, які часто відвідують іноземці). Будьте особливо пильними в таких місцях і дотримуйтесь порад місцевих сил безпеки. Слідкуйте за своїм оточенням і ситуацією, якщо відвідуєте спортивні чи великі політичні події, релігійні чи соціальні святкування.

У районах, де діє воєнний стан, вас можуть зупинити та обшукати сили безпеки. Тому завжди носіть із собою посвідчення особи та співпрацюйте з військовими та поліцією. Плануйте подорожі країною з достатнім запасом часу на випадок зупинок на контрольно-пропускних пунктах.

Збережіть номери екстрених служб Тунісу у своєму телефоні та продублюйте їх у записнику:

190 – Швидка допомога

– Швидка допомога 197 – Поліція (у містах і селищах)

– Поліція (у містах і селищах) 193 – Національна гвардія (для сільських районів)

– Національна гвардія (для сільських районів) 198 – Цивільний захист (допомога у разі інцидентів, таких як дорожньо-транспортні пригоди, повідомлення про пожежі та медична допомога).

Вимоги для в’їзду в країну

Туніс є безпечним місцем для відпустки, якщо дотримуватися рекомендацій для туристів. Однак перед поїздкою краще отримати консультацію щодо подорожей.

Перевірте термін дії вашого паспорта. Він повинен бути дійсним протягом усього періоду перебування в іншій країні. Віза потрібна, якщо ви перебуватимете в Тунісі довше 90 днів. Після прибуття вас можуть попросити надати владі деяку інформацію: контактні дані, мету поїздки та іншу туристичну інформацію. Не завжди, але досить часто також потрібне підтвердження бронювання готелю або пояснення щодо альтернативного розміщення.