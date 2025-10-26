Ракета ''Буревісник'' дійсно не має аналогів в світі

Вже декілька разів змушений був коментувати Бункерного стосовно "вдалих випробувань ракети "Буревісник" з ядерним двигуном і необмеженою дальністю польоту". І ще доведеться. Раз є така "буревісна" цікавість, то прокоментую і в себе на ФБ.

Маю визнати, що тут путін таки правий: ця ракета дійсно не має аналогів в світі і навіть за його межами. Бо ні її старт, ні її політ не здатен зафіксувати жоден пристрій планети Земля. Хоча на старті вона начебто має довжину 12 м, в польоті 9 м, діаметр понад 1 м. Для порівняння: "Калібр" значно менший, але радари його чудово бачать. І радіоактивного сліду того крилатого Чорнобиля теж жоден супутник-шпигун не зафіксував.

Бо якщо б засікли, то галасу було б більше, ніж від появи уелсівських марсіан. Бо вони людяніші за путіноїдів.

Макабричний "Буревісник" є справжнім символом російської воєнно-економічної могутності і походить напряму від "победоносного, як діди", ховраха, якого ніхто не бачить, а він є. Ракета-привід, ракета-симулякр, ракета-катастрофа, яку можна вигадати, вимріяти, лише сидячі на чарівній валізі.

Мабуть, відразу за командою "Пуск" неймовірний "Буревісник" переміщується кудись в іншій простір і там гасає роками у від’ємному часі поза людськими можливостями свідомості. А потім путін як встане на весь свій богатирський зріст та ще й кокошника зверху додасть, як гаркне невідмовну команду "За сучим велінням, за моїм бажанням!", тут "Буревісник" і з’явиться. І весь світ відразу на коліна впаде, ну, звісно, окрім Лукашенка. Бо той ще заздалегідь по-пластунські відповзати почне...

Зрозуміло, що чекіст-людожер бреше, як дихає. Але раніш він хоча б брехав з реального приводу. Наприклад, патякав про вщент знищений "Орєшником" Південмаш у Дніпрі. Так там запуск ракети реально був, і до міста вона долетіла, хоча нікуди її головні частини не влучили. А зараз путін бреше вже про те, чого не відбувалося взагалі. А інший воєнний злочинець герасимов змушений підігрувати кремлівському фюрерку в огидному скетчі "Залякаймо лохів ядеркою!".

Якщо доводиться вдаватися до самодіяльного театру пристарілих маразматиків, то справи у Кремля зовсім не такі переможні, як звідти втирають Д. Трампу. Та й той вже починає вірити через раз.