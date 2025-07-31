Qatar Airways збільшує кількість зимових рейсів до ключових світових напрямків

Qatar Airways оголосила про масштабне оновлення свого розкладу на зимовий сезон 2025-2026, розширивши кількість рейсів до більш ніж 15 міжнародних маршрутів. Авіакомпанія прагне покращити глобальне сполучення через свій основний хаб у Міжнародному аеропорту Хамад у Досі. Однією з найважливіших змін є збільшення кількості щоденних рейсів до Лондона до десяти на день, що стало найвищим показником за всю історію авіакомпанії до столиці Великої Британії.

До розширеного розкладу включено кілька інших напрямків із більш частими вильотами протягом зимового періоду. Серед них:

Франкфурт

Дублін

Сан-Паулу

Кейптаун

Канберра (повернення до мережі)

Мельбурн (новий сервіс у співпраці з Virgin Australia)

Шарджа

Токіо Наріта

Йоганнесбург

Кожен із цих маршрутів відображає зростання попиту та розроблений для забезпечення більш ефективних подорожей через хаб у Досі.

Розширена мережа дозволяє мандрівникам досліджувати унікальні місця по всьому світу. У Південній Африці пасажири, які прибувають до Кейптауна, можуть відвідати колонію пінгвінів Боулдерс, прогулятися Національним ботанічним садом Кірстенбош або піднятися на гору Тейбл канатною дорогою, що обертається. Кожен із цих напрямків пропонує доступ до природних краєвидів і дикої природи, що робить їх привабливими для тих, хто шукає відпочинок на природі в літній сезон південної півкулі.

Рейси до Токіо Наріта відкривають доступ до різноманітних вражень у столичному регіоні Японії. Мандрівники можуть досліджувати жваву набережну Одайби, відкривати аніме та електроніку в Акіхабарі або насолоджуватися історичними будівлями та місцевими закусками в храмі Сensoji в Асакусі. Ці місця пропонують поєднання сучасних міських вражень і культурного дослідження, до яких легко дістатися громадським транспортом Токіо.

Досліджуйте Токіо з розширеними маршрутами Qatar Airways. Джерело: unsplash Досліджуйте Токіо з розширеними маршрутами Qatar Airways. Джерело: unsplash

Збільшення кількості рейсів забезпечує мандрівникам більшу гнучкість і зручність. Завдяки частішим вильотам і прильотам пасажири можуть створювати маршрути з кращими стиковками, скорочувати час пересадок і легше діставатися до популярних напрямків. Оновлений розклад рейсів на зиму надає мандрівникам, які проходять через Доху, більше можливостей для доступу до ширшого спектру напрямків по всьому світу, чи то для відпочинку, бізнесу, чи пересадок.