Путіну знадобилося ''м'ясо'': у пріоритеті РФ українці з окупованих територій

Володимир Путін вкотре збільшив чисельність Збройних сил Російської Федерації. І в черговий раз, втретє, зробив це за рахунок військового персоналу. Нагадаю, що таке вже відбувалося 2022-го, коли чисельність військового персоналу було збільшено на 137 тисяч (доведено до 1 150 тис), 2023-го знову + 170 тисяч (довели до 1320 тисяч). І, нарешті, позавчорашній указ додає 180 тисяч саме людей у формі. У цьому чисельність цивільного персоналу залишається незмінною. Вже цей факт говорить не про "розвиток збройних сил" та їх трансформацію, а про банальне нарощування людського ресурсу для використання на фронті.

Далі текст мовою оригіналу.

В Украинских СМИ часть обозревателей уже успела заявить, что процесс является чуть ли не свидетельством нашей победы. Дескать Путину нужны люди и он не может их найти. Увы, но такая логика, мягко говоря, хромает. Ведь предыдущие этапы увеличения численности ВС РФ завершились укомплектованием штата — людей набрали и, увы, набирают. Несмотря на большие потери и на то, что социология по РФ демонстрирует приход к населению понимания истинных масштабов потерь их армии. В качестве иллюстрации дам данные соцопроса (с 2022 года проводился нашим институтом, сейчас партнёрами) по оценке количества российских потерь.

Но Путину нужны люди. Точнее людской ресурс для того, чтобы продолжить попытки достижения "масштабной победы" и входа в переговоры о приостановке войны с позиции сильного. Кроме того, необходима демонстрация реакции на оккупацию Украиной части Курской области. Первые дни операции Путинское окружение было в растерянности. Сейчас, стянув резервы и пытаясь контратаковать так же не может заявить о переломе — атаки идут, но успехи весьма ограничены.

Соответственно, тема увеличения численности армии более чем актуальна для Кремля. Но слово "мобилизация" крайне пугает "обычного россиянина". И будет пугать, особенно на фоне пленных срочников из Курской области. Ситуация (за исключением срочников) не нова. И я уже писал о том, как и за счёт чего Путин "закрывает" потребности в людском ресурсе. Тут есть несколько ресурсов — мигранты, заключённые, находящиеся под следствием, жители депрессивных регионов, наёмники из-за рубежа. Об этом снимал ролик и делал краткий пост. Инфографику из них даю тут.

Данный механизм позволял покрывать потери и даже накапливать личный состав для наступательных действий. Простой пример — пост я писал в феврале, а с апреля усилился навал на Покровском направлении.

Но у такого механизма есть свои "минусы". В частности — так называемые подъёмные. Люди, подписавшие контракты с ВС РФ в ряде регионов получают "подъёмные" (разовые выплаты от Субъекта Федерации до 2,1 млн российских рублей). Это внушительные деньги, особенно для малообеспеченных граждан. Тем не менее, практика продолжается и такие персоны должны быть включены в штат ВС РФ. А значит, численность армии необходимо увеличивать. Что и произошло.

Можно ставить точку? Отнюдь.

Скрытая российская мобилизация имеет свою специфику — она позволяет компенсировать потери и даже накапливать человеческий ресурс. Но постепенно. То есть, если тебе необходимо через три месяца набрать, условно, 200 тысяч человек, привычными методами такого не достигнешь. Точнее можешь попробовать, но существенно увеличив "подъёмные". Чего Путину и его окружению делать не хочется, несмотря на имеющиеся финансовые ресурсы.

Обычная мобилизация чрезвычайно сильно пугает рядового россиянина. В качестве иллюстрации вновь приведу данные соцопроса.

Но рядового россиянина пугает и отсутствие реакции Кремля на события в Курской области. Демонстрация потери статуса "великой державы" либо демонстрация слабости — это удары по основам мировосприятия населения РФ.

То есть Кремль должен пойти и на демонстрацию неких мобилизационных мероприятий и сделать это, по возможности, незаметно для обычного жителя РФ.

На этом возвращаемся к теме указа Путина. Численность армии растёт, но резкого увеличения числа нанятых ожидать не стоит. Покрывать эту разницу можно за счёт перевода срочников на контракт (что уже происходит достаточно активно) а также мобилизационных мероприятий … на оккупированных территориях Украины. Последнее является абсолютно незаметным для "обычного жителя РФ", ведь в его восприятии есть "Россия" и есть некие "новые территории", которые "не совсем Россия". И сколько людей там отправят на убой ему безразлично. А формально, Кремль успел объявить данные территории своими. Значит можно массово забирать украинцев и отправлять их на фронт, воевать против Украины. Чтобы потом на внешних площадках вспомнить старое пропагандистское клише о "гражданской войне на украинских территориях".

Остаётся вторая составляющая — это демонстрация неких мобилизационных мероприятий для среднестатистического россиянина. Чтобы и на фронт не попасть, но и форму надеть. И тут, в тот же день приходит ещё одна новость. Даю цитату "Правительство РФ поддержало законопроект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения".

Проще говоря в Субъектах Федерации, в дополнение к территориальной обороне в приграничных областях", создаются государственные унитарные предприятия. В которые рекрутируются граждане, состоящие в "мобилизационном резерве ВС РФ". То есть те, кто мог бы попасть под мобилизацию. Но в реальности они остаются дома и несколько дней в неделю выполняют функции содействия силовым структурам. Для населения это демонстрация неких действий, появление новых ряженных в форме. Для губернаторов возможность сохранить трудовой потенциал региона. А для Кремля, когда мобилизацию таки объявят (а это весьма вероятно), готовый и отобранный контингент для отправки на фронт.

Но пока в приоритете РФ, повторю, отправить украинцев из оккупированных территорий на фронт, а жителей "России в границах 1991 года" попридержать дома.