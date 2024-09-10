Путін злить свою армію

Путін злиться на російську армію за поразку у війні проти України і хоче зробити її "цапом-відбувайлом", але це дуже небезпечно, оскільки в імперській ідеології армія є однією зі скріп, базових цінностей російського суспільства. Путінська Росія скоріше покладе провину за український провал та світову ганьбу на Путіна та його оточення, ніж на армію.

Ось чому Путін під виглядом боротьби з військовою корупцією розпочав кампанію з дискредитації російської армії та її генералітету. Путін хоче руками міністра оборони РФ православного бухгалтера Білоусова "розкулачити" російський генералітет. Це має послабити армію та посилити ФСБ.

Тільки після цього Путін піде на міжнародні мирні переговори, звинувативши у своїй авантюрі та військовій поразці в Україні російську армію та зрадників-лібералів.