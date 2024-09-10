Путин злит свою армию

Путин злится на российскую армию за поражение в войне против Украины и хочет сделать ее "козлом отпущения", но это очень опасно, так как в имперской идеологии армия является одной из скреп, базовых ценностей российского общества. Путинская Россия скорее возложит вину за украинский провал и мировой позор на Путина и его окружение, чем на армию.

Вот почему Путин, под видом борьбы с военной коррупцией, начал кампанию по дискредитации российской армии и ее генералитета. Путин хочет, руками министра обороны РФ, православного бухгалтера Белоусова "раскулачить" российский генералитет. Это должно ослабить армию и усилить ФСБ.

Только после этого Путин пойдет на международные мирные переговоры, обвинив в своей авантюре и военном поражении в Украине российскую армию и предателей-либералов.