У 2021 році Володимир Путін отримав на стіл кілька сценаріїв розвитку війни в Україні.

Загалом аналітичні відділи практично всіх російських силових структур регулярно, а не тільки у 2021-му, працювали над розробкою сценаріїв і формуванням очікуваного перебігу подій, до того ж не тільки щодо України, а практично всіх країн, з якими межує РФ.

Саме на рубежі 2013-2014 рр. ухвалив план Владислава Суркова з гібридного роздроблення України на "народні республіки". Це було одне з тих рідкісних глобальних рішень, які вп зробив на користь "кирзачів", адже Сурков представник військової розвідки, ГУ ГШ ЗС рф (ГРУ).

Причин тому було кілька, і серед них, як на той момент високий рівень довіри і лояльності ВП до Суркова, так і те, що сценарій Суркова мало чим відрізнявся від сценаріїв ФСБ і СЗР рф, але був набагато райдужнішим.

Чим завершився план Суркова, ми прекрасно знаємо.

Але 2021 року на столі у вп, приблизно за пів року до початку повномасштабного вторгнення, лежали чергові витяги з аналітичних звітів, згідно з більшістю з яких, швидкої та переможної війни з Україною не вийде, а вона стане затяжною та виснажливою, що спирається на людський ресурс. І тільки за рахунок більшого людського ресурсу і оголошення загальної мобілізації рф переможе, до 2028!

Примітно те, що настільки песимістичні дослідження Путіну надали ФСБ і СЗР рф, причому у "зварювальників" був найпесимістичніший прогноз щодо як втрат вс рф, так і результатів - захоплених територій. Можливо, саме з цієї причини Сергій Наришкін був настільки скукоженний під час озвучування пропозицій Путіна про включення т. зв. "ДНР" і "ЛНР" до складу рф, адже він прекрасно розумів, до чого все йде і чим закінчиться.

А тепер питання, чий сценарій сподобався вп найбільше, якщо він зважився на повномасштабне вторгнення?

Так, вп вдруге довірився "кирзачам" і прийняв спільний сценарій МО і ГШ, від Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. Ця солодка парочка обіцяла вп Київ за 3 дні, марш-кидок на Львів, Одесу на блюдечку з повним контролем Чорного моря і навіть Молдову. Результат ось цього всього нам теж прекрасно відомий.

Були запущені негативні сценарії, і загалом саме за ними розвивалася ситуація протягом перших місяців 2022 року, але потім навіть найнегативніші прогнози виявилися, порівняно з суворою реальністю, досить позитивними.

Високих втрат у техніці та людському ресурсі, яких стали зазнавати РОВ у 2023 році, не могли припустити ні "феси", ні "зварювальники". До речі, вельми примітно, що прогнози від ГРУ так само були негативними, як порівняти із солодкою єрессю МО і ГШ, хоч як би це дивним не здавалося.

Ситуація погіршувалася і за рахунок того, що оголошена у 2022-му році "часткова мобілізація", яка була гібридною загальною, не стала регулярним явищем, а її відсутність у 2023-му та 2024 роках призвела до погіршення загальних сценаріїв і показників. Причому Путін так і не наважується запускати процес чергової мобілізації, намагаючись, обходиться сторонніми ресурсами, наприклад, вербуючи найманців в інших країнах і купуючи послуги КНДР у постачанні м'яса на забій.

З іншого боку, відтягування загальної мобілізації дає змогу Путіну розраховувати на більший людський ресурс і можливості підтримання більш затяжної війни, покладаючись виключно на піхоту.

Зараз багато говорять про те, що Путін не має наміру закінчувати війну, і хоче продовжувати її і далі, немов це якесь одкровення з небес і це не було зрозумілим і раніше. Але факт у тому, що про нинішні умови, в яких воює росія, не могли подумати в жодній із російських силових структур. Це, мабуть, найгірший сценарій з усіх можливих. Але при цьому небажання Путіна проводити загальну мобілізацію зараз, з одного боку, робить цей сценарій ще більш катастрофічним для РОВ, а з іншого - привід говорити про його намір воювати роками, з перспективою таки проведення загального збору в якомусь доступному для огляду майбутньому.

Ну, а за підставу від Шойгу і Герасимова обидва ще відповідатимуть, і станеться це вже найближчим часом. Я б навіть сказав, дуже найближчим.