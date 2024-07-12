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"Путін" підставив Нарендра Моді та всю Індію

Сергій Климовський

'Путін' підставив Нарендра Моді та всю Індію
''Путін'' підставив Нарендра Моді та всю Індію

Масований ракетний обстріл міст України рашистами 8 липня, запущено 38 ракет різних модифікацій, був першим великим ракетним обстрілом після місячної перерви. Обстріл був приурочений до приїзду 8 липня великої індійської делегації на чолі з прем'єр-міністром Моді до Москви і мав щодо неї дві цілі – зберегти як покупця зброї РФ та замазати індійців кров'ю українських дітей перед самітом БРІКС у жовтні-листопаді у Казані.

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О согласии Моди приехать в Казань лавров гордо сообщил 9 июля. В этом контексте удар ракетой Х-101 по больнице "Охмадет" был спланированной акцией рашистов, а не случайным отклонением ракеты от цели. Для кремлёвцев крайне важно личное участие Моди в этом саммите, право на проведение которого они выкупили у бразильцев. Они планируют сделать в Казани нечто вроде альтернативы Саммиту мира в Швейцарии и им нужно участие в этом Индии, не подписавшей его коммюнике.

Фото Моди, пожимающего руку "путину" и любезничающего с ним в то время, как по миру ширилась волна возмущений убийством рашистами детей в киевской больнице, – это кровавое пятно на репутации и одежде индийского премьера. Пятно, которое "чекисты" специально посадили на белые одежды "миротворца" Моди. Удар ракетой по "Охмадету" не случайность, – "путин" подставил Моди.

В индийской делегации быстро поняли в какую кровавую грязь их замазали русские и Моди что-то пробормотал 9 июля о крови абстрактных детей, а затем свернул большие переговоры индийских министров с рашистами. Индусы явно были растерянны и просто не могли представить, что принимающая сторона может так поступить с ними. Вероятно, статус гостя и культурные традиции Индии удержали их от более адекватного поведения. Не исключено, что заявление лаврова о готовности Моди приехать осенью в Казань, это его очередная ложь либо вынужденное обещание Моди под давлением обстоятельств.

Индия несколько лет последовательно сворачивает контракты на покупку оружия в РФ и не секрет, что одной из важных причин, толкнувших Моди на поездку в Москву было стремление подвести баланс и закрыть тему. В частности, урегулировать задолженности, тянущиеся с поставок периода СССР и рубежа века. Ракетный обстрел Украины 8 июля должен был удержать Моди от такого решения. Рашисты стремились убедить индусов, что их ракеты способны пробить щит из сборной команды систем ПВО, сделанных в Америке и Европе. Поэтому 8 июля главной демонстрационной мишенью был Киев – город, лучше других прикрытый ПВО. По этой же причине рашисты ставили себе задачу поразить как можно больше произвольных целей в разных частью огромного города, точно зная, что ни одна из них не имеет военно-стратегического значения.

Обстрел 8 июля – это предпродажная демонстрация. Возможно, места падения ракет были показаны индийским военным, сопровождавшим Моди, с пояснениями военных РФ, как это было достигнуто. Ради демонстрации на ракетах не экономили, и что интересно, не использовали "Шахеды" для отвлечения ПВО, как это обычно делают. Для сравнения – при обстреле Днепра 3 июля рашисты использовали лишь 7 ракет, из них три крылатых ракеты "Искандер-К". При обстреле 27 июня – 5 ракет. При восьмой с начала года атаке по энергообъектам по всей Украине в ночь на 22 июня было использовано 16 ракет разных типов, что почти в 2,5 раза меньше, чем 8 июля.

Было бы несправедливо видеть в этом лишь демонстрацию с целью затащить Моди в Казань или сохранить Индию в качестве покупателя оружия у РФ. Очевидные и ещё три цели кремлёвцев – посмотреть на реакцию саммита НАТО, ещё раз прозондировать, до какой степени можно наглеть, и опять напомнить об ультиматуме "путина" от 14 июня, так же известном как "мирный план" колокольцева.

Поэтому приезд Моди согласовали именно на 8 июля за день до начала саммита НАТО, а 10 июля новая восходящая "звезда" ведомства лаврова – Андрей руденко дал интервью росСМИ, где вновь жевал план "путина" – колокольцева об уходе ВСУ из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей как об условии для начала переговоров и прочем. Кремлёвцы занялись популяризацией этого плана, озвученного "путиным" 14 июня, а затем якобы доставленного колокольцевым 26 июня на военно-транспортном самолёте в США, куда он летал для участия в конференции по линии ООН для глав МИД.

Реакция на этот план в мире была крайне отрицательной или нулевой – никто не стал обсуждать его как платформу для переговоров. Все, даже правительства Бразилии и Китая, воздержались от таких высказываний. Его восприняли как очередную имперскую наглость Москвы, покрутили пальцем у виска в сторону русских, и забыли. Можно сказать, что план "путина" – колокольцева умер сразу после его оглашения 14 июня в Москве. Но это не устраивает кремлёвцев – им нужно его постоянное обсуждение, чтобы представить на саммите БРИКС как продукт, имеющий широкую поддержку.

Это как с поправками в 2020 г. к конституции, которые никому в РФ, кроме их авторов не нравились, но в итоге их якобы одобрили большинством на всенародном обсуждении. Старая коммунистическая схема "всенародных обсуждений и одобрений" конституций СССР от Сталина до Брежнева, которую кремлёвцы пытаются запустить в глобальном масштабе, готовясь к саммиту в Казани.

Но схема запускается плохо даже с толкачей в Интернете. Дмитрий Гордон озвучил этот план в Тик-Токе для украинской аудитории 3 июля, сообщив для интриги, что добыл его из своих разведисточников, и снабдил комментариями о начале осенью переговоров Украины с РФ. Реакция так себе, – 22 тысячам что-то понравилось, – то ли сам Гордон, то ли план, то ли комментарии к нему. Сколько среди них ботов, неизвестно. В результате пришлось 10 июля делать выход к СМИ для руденка из конторы лаврова, чтобы привлечь к плану "путина" – колокольцева внимание. Собственно, фамилию колокольцева к нему добавили сами кремлёвцы для создания флёра конспирологии вокруг того, что "путин" озвучил 14 июня в прямом эфире.

Смысл всей этой кремлёвской трахомудии – презентовать в Казани данный план как "дорожную карту" и приложение к китайско-бразильскому "мирному план", который сам по себе – это разговор ни о чём.

Китайско-бразильский план – это сокращённая с 10 до 6 пунктов "Мирная позиция" Политбюро КПК от января 2023 г. Ничего конкретного. Банальность о том, что ядерная война – это плохо, а остальное – это излияние обид правительства Китая на человечество.

Китайские коммунисты считают, что союзы малых государств для защиты от агрессии больших – это ужасно, односторонние экономические и моральные санкции – совсем ужасно, а использование понятий и терминов времён "холодной войны" – это полный ужас. После этого хочется сказать – или Мао Цзэдуна из мавзолея вынесите, или верните независимость Тибету. Кстати, санкции в отношении РФ вполне двусторонние, Москва ещё в 2015 г. запретила экспорт продуктов из Европы и показательно уничтожала их бульдозерами, а половина конгрессменов и сенаторов США давно под её санкциями.

По сути, китайско-бразильский план – это об отношениях правительства Китая со всем остальным человечеством, а не о российско-украинской войне. Эта война для китайских коммунистов стала лишь поводом заявить о себе, о своих амбициях и что-то выторговать у Москвы за приезд Си Цзиньпина в Казань. Похоже, что к осени кремлёвцам придётся любой ценой уговорить Ким Чен Ына разрешить свободный проход китайских кораблей по реке Тумен, разделяющей КНДР и РФ.

Чего будет стоить кремлёвцам приезд в Казань девяти других членов БРИКС – можно пока только гадать. Вероятно, Моди уже списал с Индии часть её оружейных долгов РФ. После попадания по "Охмадету" цены на их участие для кремлёвцев должны резко пойти вверх. Напоминание Макрона, что с 26 июля начинается Олимпиада и надо бы перестать стрелять, тоже поднимет цену их приезда, так как РФ не собирается прекращать стрелять.

Весной-летом 2022 г. многие страны, в их числе Индия и Китай, направили в Украину гуманитарную помощь так, будто страна пострадала от землетрясения или урагана, а не от военной агрессии РФ. Затем нейтралы типа Индии и Китая свыклись с мыслью, что ураган "расея" может свирепствовать в Украине как стихийное, а не рукотворное явление столько, сколько захочет, и мешать ему не надо. Похоже, индийскую и китайскую философию пора сдавать в архив как бессодержательные вещи. 

Джерело:facebook.com

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