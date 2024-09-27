Путін відкрито підіграє Трампу

Перше за все, ядерна загроза з боку росії після зміни доктрини не збільшилася. Тому що всі ті принципи щодо ядерного удару по неядерній країні були закладені у них у доктрину і раніше, просто зараз викладені іншими формулюваннями.

Тобто, російська ядерна доктрина дозволяє ядерний удар по Україні та її союзниках у будь-яку мить, а достатньою підставою буде лише те, що Україна не хоче бути колонією недоімперії. Та й зрештою, хтось вважає, що путін діє виключно у правовому полі, згідно законів і доктрин і звертає увагу на щось, окрім сили і грошей?? Ну-ну...

До речі, оця новація, що росія буде сприймати перетин її кордонів великою кількістю літальних апаратів як напад і відповідати ядерною зброєю, зокрема, по союзникам нападника — це повна туфта. Бо нема конкретики. "Велика кількість" — це скільки? Українські безпілотники постійно і масово перетинають кордон з росією — і що? Американські Хаймарси давно б’ють по цілях на Курщині — і що?

Тобто, маємо чергове залякувальне бла-бла-бла. А насправді, все буде вирішуватися навіженим кремлівським фюрерком одноосібно — так само, як він прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Ще раз повторюю: не треба зважати на цей каламутній потік слів, треба звертати увагу на дії. З дій поки що бачимо вражаюче фіаско з запуском ядерного носія "Сармат". Випробування ЯЗ у росії не проведені — знов такі чуємо слова про готовність, а з дій на Новій Землі лише ремонт казарм для розміщення гарнізону.

А тоді навіщо у Кремлі з помпою проводили засідання Ради безпеки по зміні ядерної доктрини, дуже таємне засідання, всі результати якого відразу були оприлюднені?

А тут все просто: путін старанно забезпечує Д. Трампу аргументи для агітаційної кампанії на виборах. Дивиться: путін пообіцяв, що якщо підтримка України за боку США продовжиться, а Україна продовжить бити по території росії (нагадаю, що рф всі окуповані нею території вже внесла до своєї конституції), то тоді росія залишає за собою можливість вдарити ЯЗ по Штатах.

І от Трамп вже почав розповідати, що К. Гарріс веде США до ядерної катастрофи, бо має намір продовжувати підтримку України, а це змусить путіна нанести ракетно-ядерний удар. А він — Трамп — рятує Штати від ядерного апокаліпсису, бо збирається згорнути підтримку України, як він каже — "вивести Штати з цієї війни, яку не можна виграти". І тим самим буцімто побавити путіна підстав для нападу.

Тобто, маємо синхронну брудну гру: цілеспрямований шантаж і блеф з одного боку і пропагандистське використання цього з іншого. Примітивно, але на певну частину американських виборців спрацювати може.