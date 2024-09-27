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Путин открыто подыгрывает Трампу

Александр КочетковАлександр Кочетков

Путин открыто подыгрывает Трампу
Путин открыто подыгрывает Трампу

Прежде всего ядерная угроза со стороны России после изменения доктрины не увеличилась. Потому что все эти принципы по ядерному удару по неядерной стране были заложены у них в доктрину и раньше, прямо сейчас изложены другими формулировками.

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Тобто, російська ядерна доктрина дозволяє ядерний удар по Україні та її союзниках у будь-яку мить, а достатньою підставою буде лише те, що Україна не хоче бути колонією недоімперії. Та й зрештою, хтось вважає, що путін діє виключно у правовому полі, згідно законів і доктрин і звертає увагу на щось, окрім сили і грошей?? Ну-ну...

До речі, оця новація, що росія буде сприймати перетин її кордонів великою кількістю літальних апаратів як напад і відповідати ядерною зброєю, зокрема, по союзникам нападника — це повна туфта. Бо нема конкретики. "Велика кількість" — це скільки? Українські безпілотники постійно і масово перетинають кордон з росією — і що? Американські Хаймарси давно б’ють по цілях на Курщині — і що?

Тобто, маємо чергове залякувальне бла-бла-бла. А насправді, все буде вирішуватися навіженим кремлівським фюрерком одноосібно — так само, як він прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Ще раз повторюю: не треба зважати на цей каламутній потік слів, треба звертати увагу на дії. З дій поки що бачимо вражаюче фіаско з запуском ядерного носія "Сармат". Випробування ЯЗ у росії не проведені — знов такі чуємо слова про готовність, а з дій на Новій Землі лише ремонт казарм для розміщення гарнізону.

А тоді навіщо у Кремлі з помпою проводили засідання Ради безпеки по зміні ядерної доктрини, дуже таємне засідання, всі результати якого відразу були оприлюднені?

А тут все просто: путін старанно забезпечує Д. Трампу аргументи для агітаційної кампанії на виборах. Дивиться: путін пообіцяв, що якщо підтримка України за боку США продовжиться, а Україна продовжить бити по території росії (нагадаю, що рф всі окуповані нею території вже внесла до своєї конституції), то тоді росія залишає за собою можливість вдарити ЯЗ по Штатах.

І от Трамп вже почав розповідати, що К. Гарріс веде США до ядерної катастрофи, бо має намір продовжувати підтримку України, а це змусить путіна нанести ракетно-ядерний удар. А він — Трамп — рятує Штати від ядерного апокаліпсису, бо збирається згорнути підтримку України, як він каже — "вивести Штати з цієї війни, яку не можна виграти". І тим самим буцімто побавити путіна підстав для нападу.

Тобто, маємо синхронну брудну гру: цілеспрямований шантаж і блеф з одного боку і пропагандистське використання цього з іншого. Примітивно, але на певну частину американських виборців спрацювати може.

Источник:facebook.com

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