Путін ніколи не застосує ядерну зброю

Путін заявив, що тактична ядерна зброя в Росії "втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хіросіми та Нагасакі" і значно перевершує ядерний потенціал Європи. "Європейці повинні будуть замислитися, якщо ті, з ким ми обмінюватимемося такими ударами, не існуватимуть, чи вв'яжуться американці в цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь чи ні? Я дуже сумніваюся", – додав він.

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То, что Путин через раз вспоминает про ядерное оружие, говорит о трёх важных вещах:

1. Он знает, что в случае его применения он лично будет уничтожен, вероятно, в течение нескольких часов, а Россия и её армия будут уничтожены в течение следующих нескольких суток. Иными словами, Путин ТОЧНО знает, что США применят СВОЁ ядерное и конвенциональное оружие против России ("Я очень сомневаюсь" – это из "Фрейда", то есть Путин как раз не сомневается, что Штаты дадут самый жёсткий ответ и что у них, как и у НАТО, уже разработаны сценарии, о чём, кстати, ранее сообщалось в СМИ).

2. У него просто не осталось никаких других аргументов. Страна-банкрот в культуре, политике, экономике и технологиях, а также, кстати, в вооружениях – проиграла цивилизационную битву.

3. Ядерное оружие России, будь то тактическое или стратегическое – это не более чем большой блеф. Путин НИКОГДА не применит это оружие, ибо в этом случае оно перестанет работать как блеф и приведёт к физическому концу российского режима.