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Політика

Путін ніколи не був хорошим хлопцем

Валерій Пекар

Путін ніколи не був хорошим хлопцем
Путін ніколи не був хорошим хлопцем

Трамп вважає, що Путін був завжди хорошим хлопцем. Раптом з ним щось сталося, і він почав запускати ракети по цивільних містах. Це якесь незрозуміле відхилення.

Цей вислів, як у краплі води, відображає океан хибних уявлень Заходу про росію.

Росія завжди була демократією, вважають вони, і раптом сталося відхилення. Це ненадовго, вважають вони, і росія повернеться до клубу демократичних держав.

Насправді ж росія ніколи не була демократією. Умовно можна вважати демократичним період тривалістю півтора роки від проголошення РФ до розстрілу парламенту у 1993. Вся історія росії – це більш чи менш хижацькі форми авторитаризму. Путін не відхилення, а уособлення класичного образу російського правителя, він органічно виглядає в одному ряду з Іваном Грозним, Петром Першим, Ніколаєм "Палкіним", Леніним та Сталіним.

Росія завжди була частиною західної цивілізації, вважають вони. Ось який в них балет, Толстоєвський, художники й композитори.

Насправді ж росія ніколи не була частиною західної цивілізації. Російська культура – це тонкий шар позолоти над океаном варварства. Описане Толстим столичне культурне життя – це 500 сімей у багатомільйонній імперії.

Хибна оптика призводить до геополітичних катастроф. Якщо путінський режим – це тимчасове відхилення, то треба просто перечекати. А якщо навпаки?

Джерело:facebook.com

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