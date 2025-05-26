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Путин никогда не был хорошим парнем

Валерий ПекарьВалерий Пекарь

Путин никогда не был хорошим парнем
Путин никогда не был хорошим парнем

Трамп считает, что Путин был всегда хорошим парнем. Вдруг с ним что-то случилось, и он начал запускать ракеты по гражданским городам. Это какое-то непонятное отклонение.

Это высказывание, как в капле воды, отражает океан ложных представлений Запада о России.

Далее текст на языке оригинала.

Росія завжди була демократією, вважають вони, і раптом сталося відхилення. Це ненадовго, вважають вони, і росія повернеться до клубу демократичних держав.

Насправді ж росія ніколи не була демократією. Умовно можна вважати демократичним період тривалістю півтора роки від проголошення РФ до розстрілу парламенту у 1993. Вся історія росії – це більш чи менш хижацькі форми авторитаризму. Путін не відхилення, а уособлення класичного образу російського правителя, він органічно виглядає в одному ряду з Іваном Грозним, Петром Першим, Ніколаєм "Палкіним", Леніним та Сталіним.

Росія завжди була частиною західної цивілізації, вважають вони. Ось який в них балет, Толстоєвський, художники й композитори.

Насправді ж росія ніколи не була частиною західної цивілізації. Російська культура – це тонкий шар позолоти над океаном варварства. Описане Толстим столичне культурне життя – це 500 сімей у багатомільйонній імперії.

Хибна оптика призводить до геополітичних катастроф. Якщо путінський режим – це тимчасове відхилення, то треба просто перечекати. А якщо навпаки?

Источник:facebook.com

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