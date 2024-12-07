Путін ні з ким не хоче ділитися своїм Орєшніком: Башару Асаду дуже прикро

От обідно Башару Асаду. У Путіна є супер пупер зброя Орешнік, що по мощі поступається тільки Зірці Смерті, але чомусь він іі не дає і не рятує свого вірного посіпаку.

А той же і Крим російським визнавав, і українських бандерівців особисто бачив і про українські біолабораторіі всім розповідав. І що це тобі дало, Башар?

І каже тіки "тримай друг Башар бояришнік. Бо я тебе поважаю. Але грошей, людей і танків немає. Тримайся"

Але у той же час обіцяє супєр пупєр Орєшнік Лукашенці. Щоб знов Ілон Маск вдягав пампєрси, напевно.

Оце дивна супєр зброя, той орєшнік. У війні не допомагає, якось. Підходить лишень для дешевого піару. І для телевізійного оргазму. Щоб російського другу Такєру було про що поговорити, дивлячись закоханими очами на Лаврова.

А Башару обідно. Навіть росіянам на військових базах у Сиріі якось не дуже приємно. Бо до них вже долітають привіти. А ті, хто їх присилає, також чомусь не бояться того страшного Орєшніка. І не бояться страшної і могутньої російської непереможної армії. Що має безліч ресурсів і може воювати роками, бо ж вже перевела свою економіку на військові рейки. Ну так же Путін говорить. Він же брехати не буде.

А може то просто ці повстанці неграмотні і не знають, що ядерна держава не може програти у війні? Не читали правильних газєт.

От якщо б знали… а так обідно Башару…