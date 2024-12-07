Путин ни с кем не хочет делиться своим Орешником: Башару Асаду очень обидно

Вот обедно Башару Асаду. У Путина есть супер пупер оружие Орешник, которое по мощи уступает только Звезде Смерти, но почему-то он не дает и не спасает своего верного муртада.

А тот же и Крым российским признавал, и украинских бандеровцев лично видел и об украинских биолабораториях всем рассказывал. И что тебе дало, Башар?

И говорит тики "держи друг Башар боярышник. Я тебя уважаю. Но денег, людей и танков нет. Держись"

Но в то же время сулит пупер Орешник Лукашенко. Чтобы снова Илон Маск надевал памперсы, наверное.

Вот странное супер оружие, тот орешник. В войне не помогает как-то. Подходит только для дешевого пиара. И для телевизионного оргазма. Чтобы русскому другу Такеру было о чем поговорить, глядя влюбленными очами на Лаврова.

А Башару обедно. Даже россиянам на военных базах в Сирии как-то не очень приятно. Ибо до них уже долетают приветы. А те, кто их присылает, тоже почему-то не боятся того страшного Орешника. И не боятся страшной и могучей русской непобедимой армии. Что имеет множество ресурсов и может воевать годами, потому что уже перевела свою экономику на военные рельсы. Ну так же Путин говорит. Он же лгать не будет.

А может, просто эти повстанцы неграмотны и не знают, что ядерное государство не может проиграть в войне? Не читали правильных газет.

Вот если бы знали… а так обеденно Башару…