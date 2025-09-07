Путін не врахував Меланію Трамп і це йому дорого коштуватиме

Перш ніж перейти безпосередньо до теми яка визначена у заголовку, пропоную основну увагу приділити не Дональду Трампу, а його дружині - Меланії Трамп.

Колись Вінстон Черчіль, відповідаючи на питання журналістки, яке стосувалося його особистого життя, так їй відповів -

"Якби я була вашою дружиною, Вінстон, то підсипала б вам отруту в каву. - А якби я був вашим чоловіком, то випив би її".

Ми не знаємо який дійсний характер взаємостосунків президента США зі своєю дружиною, але можна з високою ймовірністю припускати, що Дональд Трамп і Меланія Трамп - видатні особистості. Саме такі, які можуть першими побачити і сформулювати назрілі потреби суспільства, вказати на необхідність змін. Вони виявляють рішучість у боротьбі за ці зміни, вміють мобілізувати та вказати шляхи для їх реалізації. Такі особистості, як Дональд Трамп і його дружина, можуть вплинути на хід історії, особливо в критичні моменти або "точки біфуркації", коли результат протиборства залежить від дій конкретних людей.

Дружини президентів, або перші леді, як правило, не відіграють офіційної ролі в ухваленні політичних рішень, але можуть впливати через неформальні канали, займаючись благодійністю, громадськими ініціативами, або діючи як радники президента. Їхня роль неофіційна і залежить від особистості та обставин, однак вони часто впливають на прийняття важливих, інколи доленосних рішень. Історія знає багато таких прикладів.

Меланія, через одинадцять років, як стала офіційною дружиною Дональда Трампа, стала Першою леді, після перемоги її чоловіка на виборах президента Сполучених Штатів у 2017 році. Вона стала другою за всю історію Америки, дружиною президента США іноземного походження.

Декілька останніх тижнів переповнені надзвичайно важливою інформацією про міжнародні події, до яких була прикута увага усього світу. Однією із таких подій і був саміт на Алясці. Немає ніякої необхідності знову повертатись до його змістовної частини, але нас цікавить тільки один важливий епізод, який може багато що змінити.

Меланія Трамп написала особистого листа путіну.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп в особистому листі до президента РФ Путіна порушила тему викрадених Росією українських дітей під час розв'язаної Москвою агресивної війни. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела у Білому домі, знайомих із змістом листа. Зазначається, що президент Трамп особисто передав це послання Путіну під час переговорів, що пройшли на Алясці.

"Безперечно, ми повинні прагнути намалювати світ, сповнений гідності, для всіх – щоб кожна душа могла прокинутися до миру, а майбутнє було повністю захищене", – йдеться в листі. – "Проста, але глибока концепція, пане Путіне, з якою ви, я впевнена, погоджуєтесь, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію", зазначається у листі Меланії Трамп.

Американське видання Fox News опублікувало копію цього листа, який перша леді США передала російському правителю Путіну через свого чоловіка, президента Дональда Трампа. У цьому посланні вона призвала президента Росії "захищати дітей" і подолати розділення між народами.

За даними Fox News, Путін прочитав його відразу в присутності американської та російської делегацій.

Тобто, є незаперечний факт, що послання Меланії Трамп президент США Дональд Трамп особисто вручив правителю Росії Путіну і що Путін його публічно прочитав в присутності делегацій обох країн.

А тепер давайте згадаємо яка була реакція Путіна на це послання дружини президента США, що Дональд Трамп йому особисто вручив?

Щойно зʼявився цікавий матеріал у The Washington Post, Маркa А.Тіссена, колишнього головного спічрайтера президента Джорджа Буша-молодшого, який також працює автором Fox News, - "Відповідь Путіна Меланії Трамп має стати останньою краплею" (Перша леді благала за дітей України. Відповіддю Путіна було ще більше бомб).

"15 серпня перша леді Меланія Трамп написала зворушливого листа президенту Росії Володимиру Путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від російсько-української війни. "Кожна дитина поділяє одні й ті ж тихі мрії у своєму серці. … Вони мріють про кохання, можливості та безпеку від небезпеки", – написала перша леді. "Пане Путіне, ви можете самотужки відновити їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто служитимете Росії – ви будете служити самому людству"

У четвер Путін дав свою відповідь — завдав масованого удару безпілотниками та ракетами по житлових будинках та дитячому садочку в центрі Києва, вбивши щонайменше 23 людини, в тому числі чотирьох дітей.

Цей удар був образою для нашої першої леді. Це також була образа для президента Дональда Трампа, який особисто передав листа своєї дружини Путіну на їхньому саміті на Алясці.

Але напад Путіна минулого тижня, очевидно, мав на меті надіслати Трампу та європейським лідерам, які зібралися в Білому домі, повідомлення про те, що він сумнівається в їхній рішучості. Окрім українських цілей, Росія також завдала ударів по дипломатичних представництвах Європейського Союзу в Києві, а також по офісах Британської Ради, урядової організації Великої Британії, яка сприяє культурному та освітньому обміну.

А в окремому ударі Росія завдала удару по американському виробнику електроніки Flex Ltd., вразивши його завод далеко від лінії фронту двома крилатими ракетами "Калібр".

Трамп дав Путіну всі шанси довести, що він зацікавлений у мирі. Щодо Ірану, Трамп встановив 60-денний термін, до якого країна повинна погодитися на припинення своєї ядерної програми, — і коли її лідери нерозумно пропустили цей термін, на 61-й день розпочалися бомбардування Ізраїлем, а невдовзі після цього відбулася операція "Опівнічний молот", під час якої Сполучені Штати "знищили" ядерні об'єкти Ірану.

Але в Україні Путіну дозволили пропускати один термін за іншим. Трамп поступово посилив тиск на Путіна, нещодавно запровадивши вторинні санкції проти Індії за купівлю російської нафти та збільшення продажу зброї Україні. Однак, він ще не обрушився на Путіна. Можливо, частково це тому, що, на відміну від Ірану, Путін взаємодіяв з Трампом, запевняючи його, як телефоном, так і особисто, що він хоче миру. І Трамп мав рацію, даючи російському лідеру всі можливості підтвердити свої слова конкретними діями. Але вже понад шість місяців після початку другого терміну Трампа Путін так і не зробив цього.Трамп досяг набагато більшого успіху з Україною. Після катастрофічної зустрічі президента Володимира Зеленського в Білому домі наприкінці лютого, яка призвела до тимчасового призупинення поставок американської зброї, Україна зробила те, що просив Трамп. У березні Україна погодилася на вимогу Трампа про повне та безумовне припинення вогню. Через кілька днів, після розмови з Трампом, Зеленський погодився на 30-денне часткове припинення вогню, зосереджене на енергетичній та цивільній інфраструктурі. Путін відхилив обидві ці пропозиції. У травні Зеленський знову погодився на безумовне припинення вогню, підтримане США. Коли Путін запропонував зустрітися в Стамбулі, Зеленський погодився, як і просив Трамп, зустрітися з Путіним без попередніх умов — перш ніж Путін відмовився. Це означає, що протягом місяців Україна погоджувалася на прохання Трампа припинити бойові дії, зустрітися за столом мирних переговорів та домовитися про припинення війни. Росія, навпаки, продовжує атакувати українських мирних жителів, одночасно тягнучи Сполучені Штати за собою.

Трамп заявив, що якщо Україна погодиться на мир, а Росія ні, він стане на бік України та запровадить жорсткі наслідки для Москви — нищівні вторинні тарифи на продаж російської нафти та газу — одночасно збільшуючи постачання зброї до Києва. Він запропонував дозволити Україні використовувати американську зброю для перенесення війни на російську територію, заявивши: "Нечесний та вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволить Україні ВІДБИВАТИСЯ, а лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?"

Він має рацію. Перед самітом на Алясці Трамп заявив, що будуть "серйозні" наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Він, зрозуміло, відклав ці наслідки в надії, що завдяки його двом самітам в Анкориджі та Вашингтоні мир може бути досяжним. Тепер Путін відповів на дипломатію Трампа та зворушливий лист його дружини ляпасом — варварською атакою, яка чітко показує, що йому байдуже на відновлення мелодійного сміху українських дітей.

Це має стати останньою краплею.

Путін своєю жорстокістю продемонстрував, що він не зупинить напад на Україну добровільно — його потрібно примусити. Тож нехай примус почнеться.

Можна не сумніватись, що цинічний і зухвалий ляпас Путіна президенту США Дональду Трампу і його дружині Меланії Трамп у вигляді масованого бомбардування українських міст і сіл і особливо Києва, в результаті якої загинули десятки людей і діти буде поворотним моментом, який змінить хід війни.

Путін допустив фатальну помилку, коли замість щирого і зворушливо звернення про захист дітей і збереження їх життів, він вчиняє ще більш потужне бомбардування, нахабно ігноруючи справедливе прохання Першої леді Сполучених Штатів.

Видно, що Меланія Трамп не пробачить Путіну це варварське бомбардування, як відповідь на її звернення до Путіна.

Тобто, не можна виключати, що Трамп і цей ляпас Путіна міг би йому пробачити, але Меланія Трамп - не дозволить своєму чоловіку забути це приниження.

Немає сумніву у тому, що Меланія Трамп має на Дональда Трампа значно більший вплив, ніж усі його радники і зарубіжні партнери.

Скоро побачимо.

Фатальна помилка Путіна змінить хід війни.