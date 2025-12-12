Путін не готовий до миру: скільки буде тривати війна

Пані та панове, якщо у вас раптом є плани на наступні півроку, виходьте з того що війна триватиме як мінімум ці 6 місяців. А потім ще подовжувати цей період, бо краще помилитися.

Немає наразі жодних причин думати, що Путін готовий до миру. Він буде готовий до миру лише тоді, коли буде переконаний, що війна несе більше ризиків ніж мир. А зараз він і так оцінює своє становище як краще в порівнянні з реальністю. Та і з війни йому вийти страшно без очевидної перемоги (а її і близько немає).

Дональд Трамп своєю конченою поведінкою лише підтримує в голові Путіна думку, що він може пропетляти.

І коли він зустрінеться з деградуючою реальністю - а це буде пізніше, ніж російська економіка дійде до тру катастрофи, бо механізми зворотного звʼязку у таких диктатурах зламані наглухо - тоді вже і перемовини можуть бути реальними, і посередники будуть або непотрібні, або теж інші.

Якщо взагалі знадобляться ті перемовини саме з Путіним.