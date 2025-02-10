Путін хоче, щоб люди перестали вмирати? Покажіть Трампу з чого почалася його політична кар'єра
""Путін хоче щоб люди перестали вмирати" (Трамп).
Покажіть Донні хтось політичну біографію Путіна.
Він почав з вбивства росіян ("теракти" у житлових будинках в Москві), продовжив вбивством чеченців, потім пішли реальна опозиція і вільна преса (Литвиненко, Немцов, Політковська), потім грузини, українці, сирійці, і разом з ними усіма купа росіян.
Вбивати і сіяти смерть це буквально одне з двох що Путіну доведено дуже подобається.
Друге - це гроші і розкіш.
Ця людина буквально чверть століття пʼє кров з золотого келиху.
Єдиний спосіб її зупинити і змусити до перемовин настане тоді, коли він відчує загрозу своєму режиму і фізичному існуванню.
Все інше - химера." (Трамп).
Покажіть Донні хтось політичну біографію Путіна.
Він почав з вбивства росіян ("теракти" у житлових будинках в Москві), продовжив вбивством чеченців, потім пішли реальна опозиція і вільна преса (Литвиненко, Немцов, Політковська), потім грузини, українці, сирійці, і разом з ними усіма купа росіян.
Вбивати і сіяти смерть це буквально одне з двох що Путіну доведено дуже подобається.
Друге - це гроші і розкіш.
Ця людина буквально чверть століття пʼє кров з золотого келиху.
Єдиний спосіб її зупинити і змусити до перемовин настане тоді, коли він відчує загрозу своєму режиму і фізичному існуванню.
Все інше - химера.