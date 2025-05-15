"Заступники і секретарі": в Антальї нічого доленосного не буде. Ну, ніхто й не сподівався...

Путін дочекався, доки Зеленський сяде в літак, і моментально оприлюднив принизливий список "членів делегації РФ".

При тому Рубіо вже в Антальї (приїхав на неформальну зустріч міністрів іноземних справ країн НАТО) – хоча до останнього писали, що, навпаки, поїздку перенесено на 16 травня. І Віткофф заявляв, що полетить до Туреччини разом з Рубіо 16-го.

Зеленський з вже заявленою командою (Єрмак, Умєров і дипрадник Жовква, Сибіга вже в Туреччині) командою щойно вилетів. Тільки для зустрічі з Ердоганом і участі в тій же зустрічі міністрів, чи все ж для переговорів з російською стороною – сумнівались до 23.00 14-го травня.

Бо Путін до ночі (тобніше, до звіту, що борт Зеленського вже вилетів до Антальї) демонстративно затягував інтригу: на якому рівні буде представлено Росію. Адже саме від цього залежало, чи буде хоч якийсь результат такої концентрації світових високопосадовців і лідерів в Антальї.

Судячи з реплік кремлівського пулу, більше було схоже на підготовку спроби принизити Зеленського і заявити, що ніхто й не збирався говорити з "нелегітимним очільником київського режиму". Ну і могли відтягувати виправдовування перед Трампом, який анонсував "хороші новини на четвер, може, п'ятницю".

"Усі питають, чому досі не оголосили, хто поїде до Стамбула у складі російської делегації? Тому що справа неабияка, і ніхто не збирається давати супротивникові, який грає виключно в інформперемоги, зайві карти. Рішення давно є, але чи приїде Путін чи хтось інший – про це українці дізнаються лише зранку. І завдяки цьому не отримають ні нагоду для маневру, ні привід для зайвого вереску. У Кремлі сидять великі майстри нестандартних ходів".

Звісно, ідеальною для Путіна була би ситуація, коли Зеленський прилетів тільки для зустрічі з ним, до ночі чекав – і нікого не дочекався. От тільки в Зеленського навіть без Путіна вже позначено напружений графік зустрічей в Туреччині. І прибуття Рубіо, ймовірно, ще доповнить цей графік.

І це буде графік без Росії – бо щойно, вже вночі Кремль оприлюднив склад делегації і "експертів". До ранку інтригу не дотягнули все ж.

Голова – помічник Путіна Мєдінскій, заступник Лаврова Ґалузін, начальник ГУ ГШ Костюков, заступник Бєлоусова (глави МО РФ) Фомін. Ну і заступники і менеджери середньої ланки з МЗС, ГШ, Управління президента і МО.

По суті: "заступники і секретарки". Чи не найнижчий рівень, який тільки можна було сформувати.

Ясно, що ніяких зустрічей з Зеленським не буде. Сибіга чи Умєров теж навряд зійдуть до цього – бо навіть Сумної Коняки-Лаврова нема.

Можливо, будуть якісь спроби обмінятись вимогами через того ж Рубіо. Але оскільки вимоги Росії не мінялись і лишаються цілковито неприйнятним ультиматумом, то навіть в цьому сенсу немає.