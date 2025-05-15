"Заместители и секретари": в Анталье ничего судьбоносного не будет. Ну, никто и не ожидал...

Путин дождался, пока Зеленский сядет в самолет и моментально обнародовал унизительный список "членов делегации РФ".

При этом Рубио уже в Анталье (приехал на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО) – хотя до последнего писали, что, напротив, поездка перенесена на 16 мая. И Виткофф заявлял, что улетит в Турцию вместе с Рубио 16-го.

Зеленский с уже заявленной командой (Ермак, Умеров и дипрадник Жовква, Сибига уже в Турции) командой только что вылетел. Только для встречи с Эрдоганом и участия в той же встрече министров или для переговоров с российской стороной – сомневались до 23.00 14 мая.

Потому что Путин до ночи (то есть до отчета, что борт Зеленского уже вылетел в Анталью) демонстративно затягивал интригу: на каком уровне будет представлена Россия. Ведь именно от этого зависело, будет ли хоть какой-то результат такой концентрации мировых чиновников и лидеров в Анталье.

Судя по репликам кремлевского пула, больше походило на подготовку попытки унизить Зеленского и заявить, что никто и не собирался говорить с "нелегитимным главой киевского режима". Ну и могли оттягивать оправдывание перед Трампом, анонсировавшим "хорошие новости на четверг, может, пятницу".

"Все спрашивают, почему до сих пор не объявили, кто поедет в Стамбул в составе российской делегации? Потому что дело незаурядное, и никто не собирается давать противнику, играющему исключительно в информпобеде, лишние карты. Решение давно есть, но приедет ли Путин или кто-нибудь другой – об этом украинцы узнают только утром. И благодаря этому не получат ни возможности для маневра, ни повод для лишнего визга. В Кремле сидят великие мастера нестандартных ходов".

Конечно, идеальной для Путина была бы ситуация, когда Зеленский прилетел только для встречи с ним, до ночи ждал – и никого не дождался. Вот только у Зеленского даже без Путина уже отмечен напряженный график встреч в Турции. И прибытие Рубио, возможно, еще дополнит этот график.

И это будет график без России – потому что только ночью Кремль обнародовал состав делегации и "экспертов". До утра интригу не дотащили все же.

Председатель – помощник Путина Мединский, заместитель Лаврова Галузин, начальник ГУ ГШ Костюков, заместитель Белоусова (главы МО РФ) Фомин. Ну и заместители и менеджеры среднего звена из МИД, ГШ, Управления президента и МО.

По сути: "заместители и секретарши". Едва ли не самый низкий уровень, который только можно было сформировать.

Ясно, что никаких встреч с Зеленским не будет. Сибига или Умеров тоже вряд ли сойдут к этому – потому что даже Печальной Лошади-Лаврова нет.

Возможно, будут какие-то попытки обменяться требованиями из-за того же Рубио. Но поскольку требования России не менялись и остаются совершенно неприемлемым ультиматумом, даже в этом смысла нет.