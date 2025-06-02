Путівник по Мюнхену: які райони та готелі обрати, що подивитися та куди піти в столиці Баварії, Німеччина

Мюнхен – одне з найяскравіших міст Німеччини. "Баварська краса", як його ще називають, славиться відомими музеями, всесвітньо відомим пивом і приголомшливою гастрономічною сценою. Історичні та архітектурні пам’ятки, Октоберфест, замки... Є багато причин відвідати Мюнхен. Але уявімо, що це місто вже наступне у вашому плані подорожей. Тепер потрібно вирішити, де зупинитися в Мюнхені, щоб насолодитися всім, що пропонує це чудове місто.

Ви можете обрати Альтштадт і насолоджуватися його архітектурною величчю або вирушити до Глокенбаха, відомого своєю дружньою до ЛГБТ+ атмосферою. Усі райони Мюнхена цікаві для мандрівників і чарівні по-своєму. Враховуйте, з ким ви подорожуєте, пору року та тип відпочинку, якого ви прагнете. Цей путівник по найкращих районах Мюнхена для мандрівників допоможе вам зробити вибір.

Альтштадт

Район Альтштадт вражає архітектурною пишнотою. Джерело: Image Rita/Pixabay Район Альтштадт вражає архітектурною пишнотою. Джерело: Image Rita/Pixabay

Один із найгарніших і найвеличніших районів Мюнхена, Альтштадт можна описати як місце, де зустрілися історія, комерція та культура. Це центральний район, що включає історичний центр, де розташовані головні пам’ятки міста, такі як Мюнхенська резиденція, собор Фрауенкірхе та знаменита пивоварня Hofbräuhaus München. Вартість проживання тут вища, але якщо ви вперше в баварській столиці, це того варте завдяки розташуванню та великій кількості зручностей. Це також хороший варіант, якщо у вас лише кілька днів. Ви знайдете багато хороших варіантів для проживання в Мюнхені, від сучасних до більш традиційних із типовою німецькою атмосферою.

Будь-яка прогулянка чи поїздка Старим містом (як перекладається назва району) відкриє вам велике минуле з його вражаючими будівлями та величними площами. Обов’язкові зупинки в районі включають Марієнплац із неоготичною ратушею, Одеонсплац із доглянутим центральним парком Хофгартен і будівлею 19 століття, де розташована Баварська канцелярія. І, звичайно, не пропустіть Мюнхенську резиденцію, колись дім баварської королівської родини та місце виступів Моцарта. Між дослідженням головних архітектурних та історичних перлин не забудьте зазирнути до місцевих ресторанів, магазинів і барів.

Де зупинитися?

Найкращі райони Мюнхена пропонують чудові місця для проживання на будь-який смак і бюджет. Наприклад, готель Louis має не лише просторі номери та стильне невимушене житло, а й чудовий японський ресторан на території. Для вигідніших пропозицій спробуйте Mercure Hotel у центрі Альтштадта – простий, але чистий і доступний.

Де поїсти?

Обов’язково прогуляйтеся знаменитим продовольчим ринком Viktualienmarkt, де на прилавках продають мюнхенські делікатеси (шпек, місцеві гриби, швайншакс (окіст), хліб тощо). Для вегетаріанців завітайте до висококласного ресторану Tian, а для королівського обіду – до Brenner, розташованого в колишніх палацових стайнях.

Що робити?

Велична архітектура приховує не лише гарний фасад, а й значні історичні події. Місця, де розгорталася історія, варто відвідати, щоб краще дослідити Мюнхен. Наприклад, на Марієнплац можна побачити місця, пов’язані з невдалим путчем Гітлера 1923 року, відомим як Мюнхенський путч. А ратуша на північному кінці цієї площі має цікавий годинник із зозулею 1908 року. Щодня 43 дзвони б’ють двічі або тричі (залежно від сезону) на вежі, і два яруси годинника перетворюються на сцену. На ній 32 фігури розміром із людину виконують справжню виставу, засновану на історії міста.

Одна річ, яку варто зробити: Приголомшливий вид на Альтштадт із вершини собору Святого Петра точно вартий зусиль. А їх доведеться докласти, особливо з обережністю: потрібно піднятися на 299 сходинок.

Глокенбах

Прогуляйтеся Гертнерплац, щоб відчути атмосферу району. Джерело: Image Andreas Praefcke, CC BY 3.0/Wikimedia.org Прогуляйтеся Гертнерплац, щоб відчути атмосферу району. Джерело: Image Andreas Praefcke, CC BY 3.0/Wikimedia.org

Безліч барів, клубів і танці всю ніч роблять Глокенбах ідеальним районом Мюнхена для любителів нічного життя. Він розташований уздовж Мюллерштрассе і відомий навіть за межами міста своєю ЛГБ-сценою, барами та найкращими нічними закладами. Поруч є хороші готелі, а також чудові кав’ярні, бістро та кафе для смачної кави після вечірки. Обираючи цей район, ви залишитеся близько до центру міста, але подалі від головних туристичних пасток. Привабливість Глокенбаха – це громадський центр Glockenbach Werkstatt. Удень це соціальний простір, який слугує дитячим садком, але вночі перетворюється на один із найцікавіших закладів Мюнхена. Майже щовечора кафе та бар центру проводять різноманітні заходи: круглі столи, поетичні вечори, блюзові вечори тощо. Атмосфера нагадує невимушений паб (або кнайпу), а в гарну погоду після 17:00 відкривається пивний сад – спокійний оазис посеред міста, ідеальний для дегустації смачного пінного напою та легкого спілкування.

Де зупинитися?

Чарівний готель Flushing Meadows пропонує мандрівникам просторі номери з хорошим освітленням, великими панорамними вікнами, стильними меблями та творами мистецтва як декором. На верхньому поверсі є бар із сонячною терасою та панорамним видом на дахи: чудове місце для відпочинку з класичними аперитивами та коктейлями.

Де поїсти?

Щоб скуштувати місцеву кухню, завітайте до чудового ресторану Wirtshaus Maximilian, який часто згадується в путівниках по Мюнхену. Це класичне баварське бістро з яскравим стриманим декором і сучасним підходом до регіональних та альпійських страв. Відвідування Мюнхена неможливе без дослідження місцевої пивної традиції. Для цього завітайте до ресторану в стилі пивної зали Cooperativa із середземноморською кухнею або до більш вишуканого закладу – стильного пивного ресторану Colette, де кухнею керує топовий німецький шеф Тім Рауе. Тут можна скуштувати класичну французьку кухню або зазирнути на недорогий обід під час прогулянок містом.

Що робити?

Якщо ваш пошук ідеального місця для проживання в Мюнхені привів до Глокенбаха, ваші плани мають включати відвідування найкращих коктейльних закладів району. Наприклад, спробуйте чарівні коктейлі в відомому барі Zephyr, розслабтеся під ритми хіп-хопу в The High, новому додатку до барної сцени Мюнхена (співвласник Андре також починав у Zephyr), і завітайте до улюбленого місцевими маленького бару в одному з найгарніших районів Мюнхена – Zum Wolf, із віскі та надійними класичними коктейлями та мотивами, натхненними ритм-енд-блюзом.

Одна річ, яку варто зробити: Якщо ви не залишаєтеся на ніч у Глокенбасі й маєте лише кілька годин, візьміть морозиво чи каву в Del Fiore, прогуляйтеся квітучою Гертнерплац і поспостерігайте за гамірним життям жвавого району.

Гайдгаузен

Готель Prinz München – один із найкращих у районі та місті загалом. Джерело: Image hotel-prinz.de Готель Prinz München – один із найкращих у районі та місті загалом. Джерело: Image hotel-prinz.de

Один із наймальовничіших, але найстаріших районів Мюнхена – тихий Гайдгаузен, також відомий як "Французький квартал" через архітектуру в паризькому стилі. Він розташований на березі Ізару і улюблений місцевими за свою спокійну, розмірену атмосферу. Тут можна зробити паузу та насолодитися іншою стороною Мюнхена.

Серце району – чарівна Орлеансплац, де варто сісти за каву на тлі вражаючих старих будівель. Район також відомий мальовничою Віенерплац, культурним центром Гастайг із багатою програмою класичної музики та колесом огляду, з якого відкривається мальовнича панорама міста. Це одне з найкращих місць для проживання в Мюнхені для любителів класичної музики: Мюнхенський філармонічний оркестр і консерваторія Штрауса розташовані неподалік. Гайдгаузен також є одним із наймодніших районів Мюнхена з хорошим вибором ресторанів, кафе та блошиних ринків. Мандрівникам також варто зазирнути до невеликого продовольчого ринку, який щодня відкривається на Віенермаркт. На вулицях Гайдгаузена ви знайдете багато хостелів, готелів і пансіонатів на будь-який смак і бюджет.

Гайдгаузен тихіший за інші хороші райони Мюнхена і чудово підходить для мандрівників, які цінують близькість до пам’яток і спокійний відпочинок. Чудовий доступ до річки робить його одним із наших улюблених місць для вечірніх прогулянок і спостереження за заходами сонця.

Де зупинитися?

Чотиризірковий готель Prinz München, один із найкращих у місті, розташований за 5 хвилин ходьби від Німецького музею Мюнхена. Він пропонує гостям розкішні комфортні номери, ситний сніданок-буфет і прокат велосипедів для зручнішого пересування Мюнхеном.

Де поїсти?

У будівлі 19 століття розташований веселий ресторан Preysinggarten, у меню якого середземноморська кухня та вегетаріанські страви. Тут є чудова тераса, ідеальна для недільних бранчів на сонці, але бронювання потрібно робити заздалегідь. Якщо хочете взяти каву та випічку під час прогулянок містом, зазирніть до Cafe Bla.

Що робити?

Якщо вирушити на південний захід уздовж річки до Флаухера, ви знайдете гарну чисту зелену зону для купання приблизно за півгодини від міста. Влітку тут збираються натовпи мюнхенців, щоб поплавати, позасмагати, пити пиво, смажити на грилі та розслаблятися під гру на гітарі.

Одна річ, яку варто зробити: Любителі мистецтва можуть відвідати Villa Stuck, колишній дім Франца фон Штука, одного з піонерів німецького авангарду. Тут представлено низку його робіт і вражаючу колекцію мистецтва в стилі модерн.

Максфорштадт

Тріумфальна арка – одна з головних пам’яток міста. Джерело: Image wdreblow0/Pixabay Тріумфальна арка – одна з головних пам’яток міста. Джерело: Image wdreblow0/Pixabay

На північ від Альтштадта розташований старовинний, елегантний і тихий район Максфорштадт, повний художніх галерей, музеїв, вражаючих зелених проспектів і численних клубів. Путівник по Мюнхену вирізняє його серед інших найкращих районів завдяки колекції музеїв: знамениті Ста та Нова Пінакотека, Пінакотека сучасності, історичний Будинок мистецтв, музей Брандгорст і Центр документації історії національного соціалізму.

Мальовнича Кенігсплац, з виглядом на історичний музей Гліптотека, також варта уваги. Прогулюючись далі по Леопольдштрассе, ви побачите Тріумфальну арку, замовлену королем Людвігом Баварським. Вона була пошкоджена під час Другої світової війни і тепер увінчана символічним написом німецькою: "Присвячена перемозі, зруйнована війною, закликає до миру". Далі ви побачите горбисті луки та дерева величезного мальовничого Англійського саду.

Серед найкращих районів Мюнхена для мандрівників Максфорштадт ідеальний для сімей і туристів, які хочуть дослідити головні музеї.

Де зупинитися?

Поруч із Кенігсплац і трьома пінакотеками розташований готель Ruby Lilly із мінімалістичними номерами, обладнаними хорошими матрацами, якісною білизною та товстими шторами для глибокого сну. Перед тим, як вирушити досліджувати історичні пам’ятки та музеї, зазирніть на органічний сніданок із каш, фруктів і хліба від місцевої пекарні Mauerer у кафе готелю Ruby Cafe, а в інший час – на легку італійську їжу та напої в барі.

Де поїсти?

Цікаві місця в Мюнхені для недорогого обіду можна знайти в найнеочікуваніших локаціях, наприклад, у Технічному університеті Мюнхена. Кафе Vorhölzer Forum розташоване на даху факультету архітектури і більше не є секретом, доступним лише обраним. Проте воно розташоване осторонь туристичних маршрутів, що приємно впливає на ціни та наявність столиків. Інтер’єр мінімалістичний, вибір страв простий і невеликий, але порції щедрі, а по неділях пропонують ситні бранч-буфети. Головна принада – вид на район: видно два куполи Фрауенкірхе, Мюнхенського собору, а в ясний день навіть засніжені Альпи.

Що робити?

Кожен путівник по Мюнхену рекомендує відвідати колекції Пінакотеки. Для їх огляду візьміть денний квиток. Це одна з найкращих у світі колекцій європейської історії мистецтва. Тут ви побачите вражаючі роботи: "Соняшники" Ван Гога, "Автопортрет у хутряному плащі" Альбрехта Дюрера та багато іншого. Музей Брандгорст варто відвідати заради значних робіт Сая Твомблі, Енді Воргола, Герхарда Ріхтера, Зігмара Полке та Деміена Хірста.

Одна річ, яку варто зробити: Відвідайте найстарішу пивоварню Мюнхена Augustiner-Keller і випийте пива в найкращому пивному саду міста на 5000 місць, розташованому під тінистими каштанами.

Швабінг

Англійський сад популярний для відпочинку біля води та прогулянок. Джерело: Image Carsten Steger, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org Англійський сад популярний для відпочинку біля води та прогулянок. Джерело: Image Carsten Steger, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Далі на північ від Максфорштадта розташований мультикультурний і артистичний Швабінг. Його також вважають університетським районом: він молодий і наповнений барами, кафе, пабами та магазинами. Тут також розташовані пам’ятки, такі як BMW Welt і Олімпійський парк. Він далеко від центру Мюнхена, тому ціни тут значно нижчі, і з раннім бронюванням ви легко знайдете хороші готелі. Незважаючи на відстань до центру, Швабінг має жваве нічне життя. Уздовж головних бульварів Хоенцоллернштрассе та Леопольдштрассе розташовані чудові бутики, ресторани, кафе та бари.

Це один із найпідходящих варіантів серед найкращих районів Мюнхена для бюджетних мандрівників, молоді та тих, хто хоче зупинитися в Мюнхені в тихому місці подалі від гамірного центру. Швабінг розташований близько до зеленої "перлини" міста – розлогого Англійського саду. Він ідеальний для прогулянок: неформальний ландшафт складається з горбистих галявин, велодоріжок і блискучих приток Ізару.

До центру можна дістатися громадським транспортом: приблизно за 10 хвилин метро або за 20 хвилин автобусом чи трамваєм.

Де зупинитися?

Одне з найцікавіших місць для проживання в Мюнхені пропонує гостьовий дім Englischer Garten, переобладнаний зі старого млина. Це трохи старомодний анклав із простими, але комфортними номерами – саме те, що потрібно для спокійного перебування. Поруч є сад, де влітку можна снідати. Бронюйте заздалегідь номер у головній будівлі. Магазини, ресторани, бари та Англійський сад – за кілька кроків.

Де поїсти?

Титул найкращого ресторану успішно утримує знаменитий Tantris, який отримав свої зірки Мішлен ще в 1974 році. Візьміть тут дегустаційне меню з 5 страв або більш вишукану версію з 8 страв: королівські креветки з равіолі, пюре з каштанів, медальйони з дичини з лісовими грибами тощо. Усе смачне та розкішне, але очікуйте тризначний рахунок. Для хороших, але доступніших варіантів оберіть чудову афганську кухню в Lemar або насолоджуйтесь смачною піцою на зеленій терасі Passaparola.

Що робити?

Побігайте, покатайтеся на велосипеді чи ковзанах, просто прогуляйтеся, поплавайте в одному з чистих струмків, що течуть від Ізару – Англійський сад повний цікавих і захоплюючих занять. Увечері повеселіться у великому пивному саду біля пагоди-подібної Китайської вежі або візьміть пляшку вина та посидьте біля храму Моноптерос, милуючись заходом сонця.

Одна річ, яку варто зробити: Серфінг у Мюнхені здається цікавим, але малоймовірним заняттям, але ви все ж можете опанувати цей спорт у місті, віддаленому від моря. Штучні хвилі створюються на річці Айсбах.