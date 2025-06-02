Путеводитель по Мюнхену: какие районы и отели выбрать, что посмотреть и куда пойти в столице Баварии, Германия

Мюнхен – один из самых ярких городов Германии. Баварская красота, как его еще называют, славится известными музеями, всемирно известным пивом и потрясающей гастрономической сценой. Исторические и архитектурные памятки, Октоберфест, замки... Есть много причин посетить Мюнхен. Но представим, что этот город уже следующий в вашем плане путешествий. Теперь нужно решить, где остановиться в Мюнхене, чтобы насладиться всем, что предлагает этот замечательный город.

Вы можете выбрать Альтштадт и наслаждаться его архитектурным величием или отправиться в Глокенбах, известный своей дружеской атмосферой к ЛГБТ+. Все районы Мюнхена интересны для путешественников и очаровательны по-своему. Учитывайте, с кем вы путешествуете, время года и тип отдыха, к которому вы хотите. Этот путеводитель по лучшим районам Мюнхена для путешественников поможет вам сделать выбор.

Альтштадт

Район Альтштадт поражает архитектурным великолепием. Источник: Image Rita/Pixabay

Один из красивейших и величайших районов Мюнхена, Альтштадт можно описать как место, где встретились история, коммерция и культура. Это центральный район, включающий исторический центр, где расположены главные достопримечательности города, такие как Мюнхенская резиденция, собор Фрауэнкирхе и знаменитая пивоварня Hofbräuhaus München. Стоимость проживания здесь выше, но если вы впервые в баварской столице, это стоит благодаря расположению и большому количеству удобств. Это также хороший вариант, если у вас всего несколько дней. Вы найдете много хороших вариантов проживания в Мюнхене, от современных до более традиционных с типичной немецкой атмосферой.

Любая прогулка или поездка по Старому городу (как переводится название района) откроет вам большое прошлое с его впечатляющими зданиями и величественными площадями. Обязательные остановки в районе включают в себя Мариенплац с неоготической ратушей, Одеонсплац с ухоженным центральным парком Хофгартен и зданием 19 века, где расположена Баварская канцелярия. И, конечно, не пропустите Мюнхенскую резиденцию, дом баварской королевской семьи и место выступлений Моцарта. Между исследованием главных архитектурных и исторических жемчужин не забудьте заглянуть в местные рестораны, магазины и бары.

Где остановиться?

Лучшие районы Мюнхена предлагают отличные места для проживания на любой вкус и бюджет. К примеру, отель Louis имеет не только просторные номера и стильное непринужденное жилье, но и отличный японский ресторан на территории. Mercure Hotel в центре Альтштадта – простой, но чистый и доступный.

Где есть?

Обязательно прогуляйтесь по знаменитому продовольственному рынку Viktualienmarkt, где на прилавках продают мюнхенские деликатесы (шпек, местные грибы, швайншакс (окорок), хлеб и т.д.). Для вегетарианцев посетите высококлассный ресторан Tian, а для королевского обеда – Brenner, расположенный в бывших дворцовых конюшнях.

Что делать?

Величественная архитектура скрывает не только красивый фасад, но и значительные исторические события. Места, где разворачивалась история, стоит посетить, чтобы лучше изучить Мюнхен. Например, на Мариенплаце можно увидеть места, связанные с неудачным путчем Гитлера 1923 года, известным как Мюнхенский путч. А ратуша на северном конце этой площади имеет интересные часы с кукушкой 1908 года. Ежедневно 43 колокола бьют дважды или трижды (в зависимости от сезона) на башне, и два яруса часов превращаются в сцену. На ней 32 фигуры размером с человека выполняют настоящий спектакль, основанный на истории города.

Одна вещь, которую стоит сделать: Потрясающий вид Альтштадта с вершины собора Святого Петра точно стоит усилий. А их придется приложить, особенно с осторожностью: нужно подняться на 299 ступенек.

Глокенбах

Прогуляйтесь Гертнерплац, чтобы почувствовать атмосферу района. Источник: Image Andreas Praefcke, CC BY 3.0/Wikimedia.org

Множество баров, клубов и танцы всю ночь делают Глокенбах идеальным районом Мюнхена для любителей ночной жизни. Он расположен вдоль Мюллерштрассе и известен даже за пределами города своей ЛГБ-сценой, барами и лучшими ночными заведениями. Рядом есть хорошие отели, а также отличные кафе, бистро и кафе для вкусного кофе после вечеринки. Выбирая этот район, вы останетесь близко к центру города, но вдали от главных туристических ловушек. Привлекательность Глокенбаха – это общественный центр Glockenbach Werkstatt. Днем это социальное пространство, которое служит детским садом, но ночью превращается в одно из самых интересных заведений Мюнхена. Почти каждый вечер кафе и бар центра проводят различные мероприятия: круглые столы, поэтические вечера, блюзовые вечера. Атмосфера напоминает непринужденный паб (или кнайпу), а в хорошую погоду после 17:00 открывается пивной сад – спокойный оазис посреди города, идеальный для дегустации вкусного пенного напитка и легкого общения.

Где остановиться?

Очаровательная гостиница Flushing Meadows предлагает путешественникам просторные номера с хорошим освещением, большими панорамными окнами, стильной мебелью и произведениями искусства как декором. На верхнем этаже есть бар с солнечной террасой и панорамный вид на крыши: прекрасное место для отдыха с классическими аперитивами и коктейлями.

Где есть?

Чтобы попробовать местную кухню, посетите прекрасный ресторан Wirtshaus Maximilian, который часто упоминается в путеводителях по Мюнхену. Это классическое баварское бистро с ярким сдержанным декором и современным подходом к региональным и альпийским блюдам. Посещение Мюнхена невозможно без исследования местной пивной традиции. Для этого посетите ресторан в стиле пивного зала Cooperativa со средиземноморской кухней или более изысканного заведения – стильного пивного ресторана Colette, где кухней управляет топовый немецкий шеф Тим Рауэ. Здесь можно отведать классическую французскую кухню или заглянуть на недорогой обед во время прогулок по городу.

Что делать?

Если ваш поиск идеального места для проживания в Мюнхене привел в Глокенбах, ваши планы должны включать в себя посещение лучших коктейльных заведений района. Например, попробуйте волшебные коктейли в известном баре Zephyr, расслабьтесь под ритмы хип-хопа в The High, новом приложении к барной сцене Мюнхена (совладелец Андре также начинал в Zephyr), и посетите любимого местными маленького бара в одном из самых красивых районов Мюнхена. коктейлями и мотивами, вдохновленными ритм-энд-блюзом.

Одна вещь, которую стоит сделать: Если вы не остаетесь на ночь в Глокенбасе и имеете всего несколько часов, возьмите мороженое или кофе в Del Fiore, прогуляйтесь по цветущему Гертнерплацу и понаблюдайте за шумной жизнью оживленного района.

Гайдгаузен

Отель Prinz München – один из лучших в районе и городе. Источник: Image hotel-prinz.de

Один из самых живописных, но старейших районов Мюнхена – тихий Гайдгаузен, также известный как "Французский квартал" из-за архитектуры в парижском стиле. Он расположен на берегу Изара и любим местными за свою спокойную, размеренную атмосферу. Здесь можно сделать паузу и насладиться другой стороной Мюнхена.

Сердце района – очаровательная Орлеансплац, где стоит сесть за кофе на фоне впечатляющих старых построек. Район также известен живописным Виенерплацом, культурным центром Гастайг с богатой программой классической музыки и колесом обзора, с которого открывается живописная панорама города. Это одно из лучших мест для проживания в Мюнхене для любителей классической музыки: Мюнхенский филармонический оркестр и консерватория Штрауса расположены неподалеку. Гайдгаузен также является одним из самых модных районов Мюнхена с хорошим выбором ресторанов, кафе и блошиных рынков. Путешественникам также стоит заглянуть к небольшому продовольственному рынку, который ежедневно открывается на Виенермаркте. На улицах Гайдгаузена вы найдете много хостелов, отелей и пансионатов на любой вкус и бюджет.

Гайдгаузен тише других хороших районов Мюнхена и прекрасно подходит для путешественников, которые ценят близость к достопримечательностям и спокойный отдых. Прекрасный доступ к реке делает его одним из наших любимых мест для вечерних прогулок и наблюдения за закатом.

Где остановиться?

Четырехзвездочный отель Prinz München, один из лучших в городе, расположен в 5 минутах ходьбы от Немецкого музея Мюнхена. Он предлагает гостям роскошные комфортные номера, сытный завтрак-буфет и прокат велосипедов для удобного передвижения по Мюнхену.

Где есть?

В здании 19 века расположен веселый ресторан "Preysinggarten ", в меню которого средиземноморская кухня и вегетарианские блюда. Здесь есть отличная терраса, идеальная для воскресных бранчей на солнце, но бронирование нужно делать заранее. Если хотите взять кофе и выпечку во время прогулок по городу, загляните в Cafe Bla.

Что делать?

Если отправиться на юго-запад вдоль реки во Флаухер, вы найдете красивую чистую зеленую зону для купания примерно в получасе города. Летом здесь собираются толпы мюнхенцев, чтобы поплавать, позагорать, пить пиво, жарить на гриле и расслабляться под игру на гитаре.

Одна вещь, которую стоит сделать: Любители искусства могут посетить Villa Stuck, бывший дом Франца фон Штука, одного из пионеров немецкого авангарда. Здесь представлен ряд его работ и поразительная коллекция искусства в стиле модерн.

Максфорштадт

Триумфальная арка – одна из главных достопримечательностей города. Источник: Image wdreblow0/Pixabay

Севернее Альтштадта расположен старинный, элегантный и тихий район Максфорштадт, полный художественных галерей, музеев, впечатляющих зеленых проспектов и многочисленных клубов. Путеводитель по Мюнхену отличает его среди других лучших районов благодаря коллекции музеев: знаменитые Ста и Новая Пинакотека, Пинакотека ХХ века, исторический Дом искусств, музей Брандгорст и Центр документации истории национального социализма.

Живописная Кенигсплац, с видом на исторический музей Глиптотека, также заслуживает внимания. Прогуливаясь дальше по Леопольдштрассе, вы увидите Триумфальную арку, заказанную королем Людвигом Баварским. Она была повреждена во время Второй мировой войны и теперь увенчана символической надписью на немецком: "Посвященная победе, разрушенная войной, призывает к миру". Далее вы увидите бугристые луга и деревья огромного живописного Английского сада.

Среди лучших районов Мюнхена для путешественников Максфорштадт идеален для семей и туристов, желающих исследовать главные музеи.

Где остановиться?

Рядом с Кенигсплац и тремя пенакотеками расположен отель Ruby Lilly с минималистичными номерами, оборудованными хорошими матрасами, качественным бельем и толстыми шторами для гибернации. Перед тем, как отправиться исследовать исторические достопримечательности и музеи, загляните на органический завтрак из каш, фруктов и хлеба от местной пекарни Mauerer в кафе Ruby Cafe, а в другое время – на легкую итальянскую еду и напитки в баре.

Где есть?

Достопримечательности в Мюнхене для недорогого обеда можно найти в самых неожиданных локациях, например, в Техническом университете Мюнхена. Кафе Vorhölzer Forum расположено на крыше факультета архитектуры и больше не является секретом, доступным только избранным. Однако оно расположено в стороне от туристических маршрутов, что приятно влияет на цены и наличие столиков. Интерьер минималистичен, выбор блюд прост и невелик, но порции щедры, а по воскресеньям предлагают сытные бранч-буфеты. Главная приманка – вид на район: видны два купола Фрауэнкирхе, Мюнхенского собора, а в ясный день даже заснеженные Альпы.

Что делать?

Каждый путеводитель по Мюнхену рекомендует посетить коллекции Пинакотеки. Для их осмотра возьмите дневной билет. Это одна из лучших в мире коллекций европейской истории искусства. Здесь вы увидите впечатляющие работы: Подсолнухи Ван Гога, Автопортрет в меховом плаще Альбрехта Дюрера и многое другое. Музей Брандгорст стоит посетить ради значительных работ Сая Твомбли, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Полке и Дэмиена Хирста.

Посетите старейшую пивоварню Мюнхена Augustiner-Keller и выпейте пива в лучшем пивном саду города на 5000 мест , расположенном под тенистыми каштанами.

Швабинг

Английский сад популярен для отдыха у воды и прогулок. Источник: Image Carsten Steger, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Далее севернее Максфорштадта расположен мультикультурный и артистический Швабинг. Его также считают университетским районом: он молод и наполнен барами, кафе, пабами и магазинами. Здесь также находятся достопримечательности, такие как BMW Welt и Олимпийский парк. Он вдали от центра Мюнхена, поэтому цены здесь значительно ниже, и с ранним бронированием вы легко найдете хорошие отели. Несмотря на расстояние до центра, у Швабинга живая ночная жизнь. Вдоль главных бульваров Хоэнцоллернштрассе и Леопольдштрассе расположены отличные бутики, рестораны, кафе и бары.

Это один из самых подходящих вариантов среди лучших районов Мюнхена для бюджетных путешественников, молодежи и тех, кто хочет остановиться в Мюнхене в тихом месте подальше от шумного центра. Швабинг расположен близко к зеленой "жемчужине" города – раскидистому Английскому саду. Он идеален для прогулок: неформальный ландшафт состоит из холмистых полян, велодорожек и блестящих притоков Изара.

До центра можно добраться общественным транспортом: примерно за 10 минут метро или через 20 минут автобусом или трамваем.

Где остановиться?

Одно из самых интересных мест в Мюнхене предлагает гостевой дом Englischer Garten, переоборудованный из старой мельницы. Это чуть-чуть старомодный анклав с простыми, но комфортными номерами – именно то, что нужно для спокойного пребывания. Рядом есть сад, где можно завтракать летом. Заранее бронируйте номер в главном здании. Магазины, рестораны, бары и Английский сад – в нескольких шагах.

Где есть?

Титул лучшего ресторана успешно удерживает знаменитый Tantris, получивший свои звезды Мишлен еще в 1974 году. Возьмите здесь дегустационное меню из 5 блюд или более изысканную версию из 8 блюд: королевские креветки из равиоли, пюре из каштанов, медальоны из дичи с лесными грибами. Все вкусное и роскошное, но ждите трехзначный счет. Для хороших, но более доступных вариантов выберите прекрасную афганскую кухню в Lemar или наслаждайтесь вкусной пиццей на зеленой террасе Passaparola.

Что делать?

Побегайте, покатайтесь на велосипеде или коньках, просто прогуляйтесь, поплавайте в одном из чистых ручьев, текущих от Изара – Английский сад полон интересных и увлекательных занятий. Вечером повеселитесь в большом пивном саду у пагоды-подобной Китайской башни или возьмите бутылку вина и посидите у храма Моноптерос, любуясь закатом.

Одна вещь, которую стоит сделать: Серфинг в Мюнхене кажется интересным, но маловероятным занятием, но вы все же можете овладеть этим спортом в городе, удаленном от моря. Искусственные волны создаются на реке Айсбах.