Гармати замість олії. Заради війни Кремль готовий жертвувати економікою Росії

Продовження війни проти України призводить до суттєвих змін у російській економіці, які прямо суперечать інтересам росіян і практично гарантують серйозне погіршення їхнього життя. У Кремля залишається можливість продовжувати війну лише ціною благополуччя населення, йдеться у публікації CEPA.

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По мнению независимых экономистов, российская экономика, фактически, перешла на военные рельсы. Бюджет на 2025 год ставит новый постсоветский рекорд по объему военных расходов. В наступившем году Кремль планирует потратить на оборону и безопасность 40% расходов бюджета, что гораздо больше, чем на образование, здравоохранение и социальные расходы, вместе взятые. Однако результаты этих затрат пока не столь впечатляющи, а издержки довольно высоки.

В первую очередь, в России продолжает усиливаться инфляция, что не могут отрицать даже прокремлевские источники. Еще весной данные независимых социологических опросов показывали, что 54% опрошенных считают рост цен более острой проблемой, чем война и теракты. В декабре россияне также назвали главным разочарованием года резкий рост цен на товары и услуги: он расстраивает 77,6% респондентов.

Официально инфляция составляет 8,5%, хотя даже прокремлевские СМИ признают, что реальные показатели инфляции намного выше, и, судя по ослаблению курса рубля, будут только расти. Больше всего выросли цены на базовые продукты питания. С начала полномасштабной войны, яйца подорожали на 61%, бананы – почти на 50%, новостройки за три года – на 90%. Согласно субъективному восприятию роста цен россиянами, инфляция составила 54%. Анализ покупок россиян, построенный на сравнении чеков из магазинов за несколько лет наблюдений в одних и тех же домохозяйствах, и вовсе дает цифру в 87% роста с начала 2022-го по сентябрь 2024 года.

Среди причин инфляции независимые журналисты называют колоссальные денежные вливания из бюджета в экономику страны – на рост ВПК и выплаты контрактникам. Доходы населения, особенно семей фронтовиков, также росли. К тому же ушедшие из России компании освободили огромные рыночные ниши, и нужно было срочно искать замену западным поставщикам. В результате возникли новые цепочки поставок и логистика, что позволило бизнесу зарабатывать и создало огромный спрос на товары и услуги.

Тем не менее, экономика быстро уперлась в ресурсные ограничения: острейший дефицит рабочих рук и производственных мощностей. В результате бизнес начал "перекладывать издержки в цены". Обозреватели уверены, что цены будут расти и дальше, тогда как качество товаров – снижаться. Подобные тенденции коснулись и военного производства – несмотря на огромные бюджетные вливания.

Летом прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров признал, что на предприятиях ОПК не хватает примерно 160 тысяч специалистов, несмотря на сильный переток кадров из гражданских отраслей. Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев и вовсе назвал ситуацию "критической", заявив, что "поставки по Рособоронзаказу не оплачиваются по году".

Главным виновником этой ситуации чиновники и пропагандисты называют Банк России, который использует повышение ключевой ставки для снижения темпов роста цен. На данный момент ставка составляет 21%, однако экономисты уверяют, что этот подход не слишком эффективен. Сторонники войны настаивают, что высокая ключевая ставка "ставит экономику на грань выживания" и не позволяет наращивать военные расходы. Эксперты предсказывают, что победа "партии войны" предрешена, и в итоге главе Центробанка Эльвире Набиуллиной придется смириться с тем, что правительство откажется от цели сдерживать инфляцию.

Тем временем, несмотря на жестокие репрессии, российское общество уже выражает недовольство ростом цен. В ноябре сливочное масло подорожало так сильно, что россияне начали записывать протестные видео и массово обращаться в антимонопольные органы, в результате чего Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку производителей сливочного масла.

Показательно, что тема роста цен на масло освещалась не только оппозиционными, но даже государственными медиа, особенно региональными. Забыв о целях пропаганды, государственное телевидение Республики Дагестан сообщило, что масло подорожало на 20%. Причиной этого, по их словам, стал рост себестоимости его производства, повышение ключевой ставки, дефицит кадров, проблемы с обслуживанием иностранного оборудования, увеличение затрат на закупку сырья и логистику.

Впрочем, "свобода слова" в этой сфере длилась недолго. Глава аграрного комитета Совета федерации Александр Двойных призвал прекратить разговоры о стоимости сливочного масла, заявив, что они только подстегивают рост цен. С сенатором согласен и сам Владимир Путин, незадолго до Нового года объяснивший рост цен тем, что россияне стали больше есть, и количество продуктов не успевает за потреблением.

Подобный настрой власти демонстрирует, что Кремль не собирается считаться с инфляцией и другими издержками, продолжая финансировать войну. Еще в сентябре экономист Игорь Липсиц спрогнозировал, что "у России деньги на войну найдутся, на все остальное – нет". Тот же вывод делают в своем докладе экономисты Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов. По их словам, инфляция стала "новой нормальностью" для российской экономики, и рано или поздно ее потенциал начнет стремительно реализовываться. Однако Кремлю даже выгодна такая ситуация, поскольку высокая инфляция помогает наполнять бюджет и увеличивать военные расходы.

"К концу 2024 года российская власть утратила любой страх перед негативными экономическими последствиями войны", – считают авторы доклада, отмечая, что российская экономика "подсела на иглу военных расходов", и ее милитаризм никуда не исчезнет даже после окончания боевых действий.

Разумеется, это не может не сказаться на благосостоянии россиян.