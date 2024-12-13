Процес уже розпочався: у 2025 році в Україні закінчиться ''велика'' війна

Прогноз на наступний рік для України цього разу буде короткий: повномасштабна війна має закінчитися.

Це головне і єдине важливе – щоб ми перестали втрачати людські життя.

Стосовно решти: Україна поки не готова сформувати запит на внутрішні зміни та кардинальне реформування держави. Тому їх поки що не буде.

Шкода, що ніхто у нас (майже ніхто) не засвоїв попередження, зроблене декілька років тому у зв’язку з переходом до епохи Водолія: Водолій вимагає гнучкості та здатності пристосовуватися до мінливих зовнішніх обставин, прагнення змінюватися самому та міняти світ навколо.

Один із принципів епохи Водолія: змінюйся або помри. Недарма символом Водолія є людина з двома глечиками – з живою та мертвою водою.

Прогресуй, будь відкритим до нового, шукай можливості, а не виправдання, навіть у несприятливих умовах! Інакше будеш відкинутий на узбіччя життя або взагалі знищений.

Епоха Водолія набирає обертів. І наступні 20 років, починаючи з 2025-го, будуть особливо водолійськими: Плутон – планета соціальних та політичних процесів – остаточно перейшов у знак Водолія і буде діяти у відповідності з ним.

Але Україна поки що ніяк не хоче змінюватись. Усіма силами тримається за віджиле. Постійно озирається в минуле замість того, щоб дивитися навіть не вперед (чого вимагає Водолій), а хоча б собі під ноги. І наступає на старі граблі.

Тож 2025 рік ще не стане визначальним у тому, який варіант своєї подальшої долі ми оберемо.

Але вибір нам треба зробити якомога швидше, принаймні протягом найближчих років. Адже у 2036-2038 під час чергового сильного впливу Плутона на гороскоп України буде остаточно вирішуватися, чи справдимося ми як держава.

Цей процес може розтягнутися до 2045-2046 років і закінчиться для України або великим відродженням, або трансформацією у якесь інше утворення.

Та й раніше, у 2030 році, Україна матиме дуже непростий період через новий негативний вплив Сатурна, який у 2022-у призвів до повномасштабного вторгнення. Це не означає, що й у 2030 році буде те саме (у 2022-у також можна було не допустити війни), аспект може реалізуватися й в інший спосіб. Але це завжди період суворих випробувань, жорстких обмежень, втрат, збитку, відсутності свободи та інших негараздів. Втім, детальніше про це іншим разом.

А зараз наша задача – зупинити війну, щоб зберегти те, що ще не знищено. Поки є що зберігати.

Щодо прогнозу для світу на 2025 рік, то він також буде коротким, бо вже був оприлюднений задовго до цього року: 2025-2027 роки – пік розв’язування світових війн і конфліктів, що зрештою призведуть до нового світоустрою. Деякі країни суттєво піднімуться у рейтингу сили та впливовості, а деякі будуть відсунуті на задвірки. Цей процес уже розпочався: на сьогодні ми вже маємо війну в Україні, що нищить і відкидає нас назад за багатьма показниками; війну Ізраїлю, який, навпаки, має шанс значно посилити свої позиції в регіоні; знищення старої регресивної Сирії, яка не змінювалася більш ніж півстоліття… Далі будуть і інші.

В тому числі Російська Федерація: 2025 рік стане для неї початком кінця існуючого режиму. Процес цей багаторічний, і після його завершення від сьогоднішньої РФ мало що залишиться.

"Многоходовочкі" путiна зіграють із ним злий жарт, і зрештою він обдурить сам себе – ознаки цього є вже зараз, очевидними для загалу вони стануть саме у 2025-у. Підгоряти в них буде з усіх боків…

Та нам дбати про своє. А з цим поки проблеми.

Але в будь-якому разі настання миру – велике щастя для всіх живих!

Тож готуймося до зустрічі нового року, прикрашаємо оселі, вітаємо один одного, загадуємо бажання.

Цей Новий рік треба зустріти, так би мовити, усвідомлено. Із прогресивними думками, з прагненням бути розумними і діяти раціонально.

2025 рік має стати роком розсудливих рішень і спрямованих у майбутнє вчинків.

Доцільність, далекоглядність, прагматичність і жодних сентиментів – найкращі якості для 2025 року.

Бажаю всім нам дорослішання і мудрості!

А в особистому житті – щастя і благополуччя!

З Новим роком!

Людмила Халанська, астролог, спеціально для Главреда