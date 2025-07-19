Прогноз погоди на неділю: в Україні очікується стрибок спеки

19-го липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі.

Найближчої ночі також дощове диво можливе у центрі та в східній частині.

Південна частина належатиме сухій повітряній масі.

Температура повітря у західних областях становитиме помірні +20+24 градуси,

на півночі +24+26 градусів,

у центральній частині +25+28 градусів, лише на Вінниччині +20+22 градуси,

у східних областях на Харківщині +26+27, на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів

у південній частині +27+30, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.

20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях, ввечері у неділю ймовірний дощ на Луганщині.

Решта території України в неділю потрапляє знову в суху погоду.

Температура повітря 20-го липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.

У Києві 19 та 20-го липня є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами. Температура повітря у денні години впродовж вихідних ще порадує комфортом, +20+23 градуси.

З неділі стовпчики термометрів почнуть підніматися, у понеділок у більшості областей України - стрибок до спеки, окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, буде прохолодно.

Південна частина України й надалі належатиме впливу високих градусів, а ось послаблення спеки на півдні України, за попередніми прогнозами, ймовірне через тиждень, 26-го липня.

Стикнулася з неймовірною критикою літа.

Люди договорилися до того, що типу - хай би того літа взагалі не було, що кому воно треба таке, що воно нікудишнє, як можна любити літо, якщо воно не відповідає власним уявленням і дитячим спогадам, що літо - це час депресії, бо сильна спека, що ґедзі та комарі, що городина зів'яла, що навіть власні сливи не радують, і навіть, що ненавидять літо, і вже геть страшне - "казкове літо було в дитинстві. А зараз-це вже дорога до фінішу"...

А ми дивуємося інфантильності нашого суспільства з інших вагомих приводів.

Хочу бути знову дитиною, хочу тупнути ніжкою, не люблю тебе, ненавиджу, хочу таке, люблю не це, не хочу, не буду...

Літо, на щастя, поблажливо дивиться на щирих у своїх почуттях українців і продовжує вперто світити сонцем і дарувати справжню сезонну свободу.

Дякуємо літу і особливо дякуємо тим, хто дає нам свободу бурчати, тупати ніжками, потерпати від спеки чи від злив, переплачувати за черешні, сливи чи персики, лаятися у соцмережах і радіти та цінувати врешті решт це літечко.