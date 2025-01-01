Прогноз на 2025 рік від Financial Times: не всім сподобається

1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ

Україна-Росія:

- Прогнозується мирна угода під тиском США

- США використовуватимуть погрозу посилення санкцій та збільшення підтримки України для залучення Москви до переговорів

- Ключова роль адміністрації Трампа: збереження питання членства України в НАТО як важеля впливу (!)

- Очікуваний компроміс: де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з можливим обміном територій

- Гарантії безпеки: європейські з підтримкою США (!)

- Стратегічний розрахунок путіна на поступове послаблення європейської підтримки України

Близький Схід:

- Ізраїль та США утримаються від ударів по ядерних об'єктах Ірану

- Високий ризик зміни ситуації при наближенні Ірану до створення ядерної зброї

- Збереження регіональної напруженості

2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКОНОМІКА

Торговельна політика США:

- Масштабна торговельна війна: мінімум 10% тарифи на половину імпорту США

- Особливий фокус на Китай: підвищення тарифів до 15%

- Потенційні 25% тарифи для Мексики та Канади

- Очікування поступок щодо імміграційної політики від північних та південних сусідів

Китайський фактор:

- Прогноз падіння експортних цін до 10% в окремі місяці 2025 року

- Стратегічні наслідки: компенсація американських тарифів через зниження цін

- Ризик перенаправлення дешевого китайського експорту на інші ринки

- Очікуваний конкурентний шок для глобальних виробників

3. ФІНАНСОВІ РИНКИ

Криптовалюти та цифрові активи:

- Прогноз зростання Bitcoin до $200,000 (!)

- Каталізатори: підтримка криптовалют адміністрацією Трампа

- Очікувана зміна політики SEC: припинення агресивних позовів проти крипто-компаній

- Прогнозоване збільшення інституційних інвестицій у криптовалюти

Технологічний сектор:

- "Велична сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) збереже лідерство

- Сповільнення зростання через:

* Зростання капітальних витрат

* Завищені очікування щодо ШІ

* Високі ринкові оцінки

Процентні ставки та облігації:

- США: збереження високих ставок через інфляційний тиск

- ЄС та Великобританія: продовження зниження ставок

- Ринок облігацій США: очікування нестабільності без катастрофічного сценарію

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Штучний інтелект:

- Розвиток "агентного ШІ" як головний тренд року

- Очікувані запуски від провідних технологічних компаній

- Потенційна трансформація взаємодії з цифровим світом

Електромобільний сектор:

- Прогноз частки ринку: 22% (нижче очікувань)

- Фактори стримування: зниження споживчого ентузіазму поза Китаєм

- Значні інвестиції виробників у знижки та нові моделі

- Китай залишається головним драйвером зростання

5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГНОЗИ

Європа:

- Франція: збереження президентства Макрона попри політичну турбулентність

- Німеччина: можливе послаблення правил бюджетного дефіциту

- Британія: дотримання обіцянки Лейбористського уряду щодо непідвищення податків

Інші регіони:

- Судан: продовження конфлікту через множинність залучених сторін

- Аргентина: лібералізація валютного контролю

- Індія: відкладення обгону японської економіки до 2026 року

- Китай: прогноз зростання викидів через економічне стимулювання

6. МЕДІА ТА РОЗВАГИ

Корпоративні трансформації:

- Очікування значної угоди в Голлівуді

- Потенційний продаж Warner Bros Discovery

- Стагнація ринку CD без "вінілового" відродження

- Зміна бізнес-моделей під впливом стрімінгових сервісів

7. КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ

Геополітичні:

- Нестабільність на Близькому Сході

- Ядерна програма Ірану

- Регіональні конфлікти

- Торговельні війни

Економічні:

- Інфляційний тиск у США

- Волатильність на ринку облігацій

- Ризики для технологічного сектору

- Конкурентний тиск з боку Китаю

8. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УКРАЇНИ

Стратегічні аспекти:

- Критична роль позиції США у мирному процесі (!)

- Складна архітектура безпекових гарантій

- Балансування між різними міжнародними гравцями

- Ризики послаблення європейської підтримки

- Необхідність стратегічної адаптації до нової геополітичної реальності