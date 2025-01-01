Прогноз на 2025 год от Financial Times: не всем понравится
1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
Украина-Россия:
- прогнозируется мирное соглашение под давлением США
- США будут использовать угрозу усиления санкций и увеличения поддержки Украины для привлечения Москвы к переговорам
- Ключевая роль администрации Трампа: сохранение вопроса членства Украины в НАТО как рычага влияния (!)
- ожидаемый компромисс: де-факто (но не де-юре) российский контроль над оккупированными территориями с возможным обменом территорий
- гарантии безопасности: европейские с поддержкой США (!)
- Стратегический расчет путина на постепенное ослабление европейской поддержки Украины
Ближний Восток:
- Израиль и США воздержатся от ударов по ядерным объектам Ирана
- высок риск изменения ситуации при приближении Ирана к созданию ядерного оружия
- сохранение региональной напряженности
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА
Торговая политика США:
- масштабная торговая война: минимум 10% тарифы на половину импорта США
- особый фокус на Китай: повышение тарифов до 15%
- потенциальные 25% тарифы для Мексики и Канады
- ожидание уступок по иммиграционной политике от северных и южных соседей
Китайский фактор:
- прогноз падения экспортных цен до 10% в отдельные месяцы 2025 года
- Стратегические последствия: компенсация американских тарифов из-за снижения цен
- риск перенаправления дешевого китайского экспорта на другие рынки
- ожидаемый конкурентный шок для глобальных производителей
3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Криптовалюты и цифровые активы:
- прогноз роста Bitcoin до $200,000 (!)
- Катализаторы: поддержка криптовалют администрацией Трампа
- Ожидаемое изменение политики SEC: прекращение агрессивных исков против крипто-компаний
- прогнозируемое увеличение институциональных инвестиций в криптовалюты
Технологический сектор:
- "Великая семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) сохранит лидерство
- замедление роста из-за:
* Рост капитальных затрат
* Завышенные ожидания относительно ШИ
* Высокие рыночные оценки
Процентные ставки и облигации:
- США: сохранение высоких ставок из-за инфляционного давления
- ЕС и Великобритания: продолжение снижения ставок
- рынок облигаций США: ожидание нестабильности без катастрофического сценария
4. ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Искусственный интеллект:
- развитие "агентного ИИ" как главный тренд года
- ожидаемые запуски от ведущих технологических компаний
- потенциальная трансформация взаимодействия с цифровым миром
Электромобильный сектор:
- прогноз доли рынка: 22% (ниже ожиданий)
- факторы сдерживания: снижение потребительского энтузиазма вне Китая
- значительные инвестиции производителей в скидки и новые модели
– Китай остается главным драйвером роста
5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Европа:
- Франция: сохранение президентства Макрона, несмотря на политическую турбулентность
– Германия: возможно ослабление правил бюджетного дефицита
- Великобритания: соблюдение обещания Лейбористского правительства по неповышению налогов
Другие регионы:
- Судан: продолжение конфликта из-за множественности вовлеченных сторон
– Аргентина: либерализация валютного контроля
- Индия: отложение обгона японской экономики до 2026 года
- Китай: прогноз роста выбросов из-за экономического стимулирования
6. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Корпоративные трансформации:
- ожидание значительного соглашения в Голливуде
- Потенциальная продажа Warner Bros Discovery
- стагнация рынка CD без "винилового" возрождения
- изменение бизнес-моделей под влиянием стриминговых сервисов
7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Геополитические:
- нестабильность на Ближнем Востоке
- ядерная программа Ирана
- региональные конфликты
- торговые войны
Экономические:
- инфляционное давление в США
- Волатильность на рынке облигаций
- риски для технологического сектора
- конкурентное давление со стороны Китая
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО УКРАИНЕ
Стратегические аспекты:
- критическая роль позиции США в мирном процессе (!)
- сложная архитектура гарантий безопасности
- Балансирование между разными международными игроками
- риски ослабления европейской поддержки
- необходимость стратегической адаптации к новой геополитической реальности