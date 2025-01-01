Прогноз на 2025 год от Financial Times: не всем понравится

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Украина-Россия:

- прогнозируется мирное соглашение под давлением США

- США будут использовать угрозу усиления санкций и увеличения поддержки Украины для привлечения Москвы к переговорам

- Ключевая роль администрации Трампа: сохранение вопроса членства Украины в НАТО как рычага влияния (!)

- ожидаемый компромисс: де-факто (но не де-юре) российский контроль над оккупированными территориями с возможным обменом территорий

- гарантии безопасности: европейские с поддержкой США (!)

- Стратегический расчет путина на постепенное ослабление европейской поддержки Украины

Ближний Восток:

- Израиль и США воздержатся от ударов по ядерным объектам Ирана

- высок риск изменения ситуации при приближении Ирана к созданию ядерного оружия

- сохранение региональной напряженности

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА

Торговая политика США:

- масштабная торговая война: минимум 10% тарифы на половину импорта США

- особый фокус на Китай: повышение тарифов до 15%

- потенциальные 25% тарифы для Мексики и Канады

- ожидание уступок по иммиграционной политике от северных и южных соседей

Китайский фактор:

- прогноз падения экспортных цен до 10% в отдельные месяцы 2025 года

- Стратегические последствия: компенсация американских тарифов из-за снижения цен

- риск перенаправления дешевого китайского экспорта на другие рынки

- ожидаемый конкурентный шок для глобальных производителей

3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Криптовалюты и цифровые активы:

- прогноз роста Bitcoin до $200,000 (!)

- Катализаторы: поддержка криптовалют администрацией Трампа

- Ожидаемое изменение политики SEC: прекращение агрессивных исков против крипто-компаний

- прогнозируемое увеличение институциональных инвестиций в криптовалюты

Технологический сектор:

- "Великая семерка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) сохранит лидерство

- замедление роста из-за:

* Рост капитальных затрат

* Завышенные ожидания относительно ШИ

* Высокие рыночные оценки

Процентные ставки и облигации:

- США: сохранение высоких ставок из-за инфляционного давления

- ЕС и Великобритания: продолжение снижения ставок

- рынок облигаций США: ожидание нестабильности без катастрофического сценария

4. ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Искусственный интеллект:

- развитие "агентного ИИ" как главный тренд года

- ожидаемые запуски от ведущих технологических компаний

- потенциальная трансформация взаимодействия с цифровым миром

Электромобильный сектор:

- прогноз доли рынка: 22% (ниже ожиданий)

- факторы сдерживания: снижение потребительского энтузиазма вне Китая

- значительные инвестиции производителей в скидки и новые модели

– Китай остается главным драйвером роста

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Европа:

- Франция: сохранение президентства Макрона, несмотря на политическую турбулентность

– Германия: возможно ослабление правил бюджетного дефицита

- Великобритания: соблюдение обещания Лейбористского правительства по неповышению налогов

Другие регионы:

- Судан: продолжение конфликта из-за множественности вовлеченных сторон

– Аргентина: либерализация валютного контроля

- Индия: отложение обгона японской экономики до 2026 года

- Китай: прогноз роста выбросов из-за экономического стимулирования

6. МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Корпоративные трансформации:

- ожидание значительного соглашения в Голливуде

- Потенциальная продажа Warner Bros Discovery

- стагнация рынка CD без "винилового" возрождения

- изменение бизнес-моделей под влиянием стриминговых сервисов

7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Геополитические:

- нестабильность на Ближнем Востоке

- ядерная программа Ирана

- региональные конфликты

- торговые войны

Экономические:

- инфляционное давление в США

- Волатильность на рынке облигаций

- риски для технологического сектора

- конкурентное давление со стороны Китая

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО УКРАИНЕ

Стратегические аспекты:

- критическая роль позиции США в мирном процессе (!)

- сложная архитектура гарантий безопасности

- Балансирование между разными международными игроками

- риски ослабления европейской поддержки

- необходимость стратегической адаптации к новой геополитической реальности