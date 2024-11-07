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Війна в Україні

Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантів

Олександр Коваленко

Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантів
Приліт по Каспійській флотилії ВМФ РФ зганьбив окупантів

Вперше за весь час повномасштабного вторгнення в Україну якийсь дрон завдав удару по кораблях Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Каспійську, в результаті удару, було пошкоджено бойові кораблі проєкту 11661 "Татарстан" і "Дагестан".

Своєю чергою, за відео, що з'явилося в мережі, знятому буквально від першої особи, можна судити про те, що приліт припав на зону швартування малого ракетного катера проєкту 21631 і ракетного катера проєкту 12418, єдиним представником, у складі Каспійської флотилії якого є "Ступинець".

Упевнений, уточнення щодо уражених кораблів ще будуть, але я поки що хотів би звернути увагу на дещо інше.

Каспійськ знаходиться більш ніж за тисячу кілометрів від ймовірного місця запуску, і дрон, що являє собою адаптований легкомоторний літак, без проблем подолав цю відстань, та ще й у світлий час доби! Сотні кілометрів через російську ешелоновану ППО, не малорозмірний, малогабаритний об'єкт, а легкий літак!

Але далі - ще цікавіше.

Так, це перший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає - морячки, вам ні в Чорному морі, ні в Каспійському, не буде спокійно! Однак по, чому саме наносився удар?

До складу Каспійської флотилії входять як вищезгаданих проєктів військові кораблі, так і інші, зокрема 21631 та 22800. І практично всі ці проєкти мають на озброєнні флотські комплекси ППО малого та середнього радіусу дії! Наприклад, у кораблів проєкту 11661 це автоматична гармата АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" або ЗРАК "Палаш", не кажучи вже про штатні ПЗРК "Ігла-М". У проєкту 21630 це автоматична гармата АК-306 або АК-630М-2 "Дует", ЗРК 3М-47 "Згинання" і штатні ПЗРК "Голка-М"... На проєкті 22800 і зовсім, крім АК-630М, встановлено ЗРПК "Панцир-МЕ", що не має аналогів у світі, і, як завжди, штатні ПЗРК "Голка-М".

Фактично, залітаючи в зону базування кораблів Каспійської флотилії, легкомоторний літак мав опинитися під таким перехресним, шквальним вогнем, що шансів пропетляти в нього просто не повинно було б бути. Але він не тільки пропетляв, а й успішно вразив ціль!

Складно що-небудь говорити про те, як показала себе російська ППО, а ось український дрон здійснив настільки ж зухвалий удар, наскільки несподіваний, вкотре зганьбивши окупантів.

І вкотре. Окупанти, невже незрозуміло, безпечного місця для вас немає ніде і, так, ваше ППО вас не врятує. У певному сенсі, воно ж навіть може вас добити, але не врятує.

Джерело:Telegram

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