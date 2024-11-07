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Война в Украине

Прилет по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантов

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Прилет по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантов
Прилет по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантов

Впервые за все время полномасштабного вторжения в Украину какой-то дрон нанес удар по кораблям Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Позже в СМИ появилась информация о том, что в Каспийске, в результате удара, были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан".

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Своєю чергою, за відео, що з'явилося в мережі, знятому буквально від першої особи, можна судити про те, що приліт припав на зону швартування малого ракетного катера проєкту 21631 і ракетного катера проєкту 12418, єдиним представником, у складі Каспійської флотилії якого є "Ступинець".

Упевнений, уточнення щодо уражених кораблів ще будуть, але я поки що хотів би звернути увагу на дещо інше.

Каспійськ знаходиться більш ніж за тисячу кілометрів від ймовірного місця запуску, і дрон, що являє собою адаптований легкомоторний літак, без проблем подолав цю відстань, та ще й у світлий час доби! Сотні кілометрів через російську ешелоновану ППО, не малорозмірний, малогабаритний об'єкт, а легкий літак!

Але далі - ще цікавіше.

Так, це перший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає - морячки, вам ні в Чорному морі, ні в Каспійському, не буде спокійно! Однак по, чому саме наносився удар?

До складу Каспійської флотилії входять як вищезгаданих проєктів військові кораблі, так і інші, зокрема 21631 та 22800. І практично всі ці проєкти мають на озброєнні флотські комплекси ППО малого та середнього радіусу дії! Наприклад, у кораблів проєкту 11661 це автоматична гармата АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" або ЗРАК "Палаш", не кажучи вже про штатні ПЗРК "Ігла-М". У проєкту 21630 це автоматична гармата АК-306 або АК-630М-2 "Дует", ЗРК 3М-47 "Згинання" і штатні ПЗРК "Голка-М"... На проєкті 22800 і зовсім, крім АК-630М, встановлено ЗРПК "Панцир-МЕ", що не має аналогів у світі, і, як завжди, штатні ПЗРК "Голка-М".

Фактично, залітаючи в зону базування кораблів Каспійської флотилії, легкомоторний літак мав опинитися під таким перехресним, шквальним вогнем, що шансів пропетляти в нього просто не повинно було б бути. Але він не тільки пропетляв, а й успішно вразив ціль!

Складно що-небудь говорити про те, як показала себе російська ППО, а ось український дрон здійснив настільки ж зухвалий удар, наскільки несподіваний, вкотре зганьбивши окупантів.

І вкотре. Окупанти, невже незрозуміло, безпечного місця для вас немає ніде і, так, ваше ППО вас не врятує. У певному сенсі, воно ж навіть може вас добити, але не врятує.

Источник:Telegram

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