Прилет по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантов

Впервые за все время полномасштабного вторжения в Украину какой-то дрон нанес удар по кораблям Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Позже в СМИ появилась информация о том, что в Каспийске, в результате удара, были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан".

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Своєю чергою, за відео, що з'явилося в мережі, знятому буквально від першої особи, можна судити про те, що приліт припав на зону швартування малого ракетного катера проєкту 21631 і ракетного катера проєкту 12418, єдиним представником, у складі Каспійської флотилії якого є "Ступинець".

Упевнений, уточнення щодо уражених кораблів ще будуть, але я поки що хотів би звернути увагу на дещо інше.

Каспійськ знаходиться більш ніж за тисячу кілометрів від ймовірного місця запуску, і дрон, що являє собою адаптований легкомоторний літак, без проблем подолав цю відстань, та ще й у світлий час доби! Сотні кілометрів через російську ешелоновану ППО, не малорозмірний, малогабаритний об'єкт, а легкий літак!

Але далі - ще цікавіше.

Так, це перший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає - морячки, вам ні в Чорному морі, ні в Каспійському, не буде спокійно! Однак по, чому саме наносився удар?

До складу Каспійської флотилії входять як вищезгаданих проєктів військові кораблі, так і інші, зокрема 21631 та 22800. І практично всі ці проєкти мають на озброєнні флотські комплекси ППО малого та середнього радіусу дії! Наприклад, у кораблів проєкту 11661 це автоматична гармата АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" або ЗРАК "Палаш", не кажучи вже про штатні ПЗРК "Ігла-М". У проєкту 21630 це автоматична гармата АК-306 або АК-630М-2 "Дует", ЗРК 3М-47 "Згинання" і штатні ПЗРК "Голка-М"... На проєкті 22800 і зовсім, крім АК-630М, встановлено ЗРПК "Панцир-МЕ", що не має аналогів у світі, і, як завжди, штатні ПЗРК "Голка-М".

Фактично, залітаючи в зону базування кораблів Каспійської флотилії, легкомоторний літак мав опинитися під таким перехресним, шквальним вогнем, що шансів пропетляти в нього просто не повинно було б бути. Але він не тільки пропетляв, а й успішно вразив ціль!

Складно що-небудь говорити про те, як показала себе російська ППО, а ось український дрон здійснив настільки ж зухвалий удар, наскільки несподіваний, вкотре зганьбивши окупантів.

І вкотре. Окупанти, невже незрозуміло, безпечного місця для вас немає ніде і, так, ваше ППО вас не врятує. У певному сенсі, воно ж навіть може вас добити, але не врятує.