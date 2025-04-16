Президентські вибори в Україні: шанс чи камуфлет-пастка

Останніми днями в інформаційний простір все наполегливіше інтегрується наратив про те, що найближчим часом в Україні будуть проведені президентські вибори. Причому каталізатором цих розмов став президент США Дональд Трамп.

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18 февраля, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров по Украине делегаций США и России в Саудовской Аравии, Дональд Трамп отметил, что в Украине давно не было выборов, что многие аналитики и эксперты расценили как намёк неизбежного проведения в стране президентских выборов. После этого заявления ряд сторонников Дональда Трампа регулярно напоминали о необходимости проведения в Украине президентских выборов.

И хотя, согласно законодательству Украины, в период военного положения это невозможно, политическая жизнь в стране, в среде потенциальных кандидатов значительно оживилась, причём из тени стали выходить даже те, о ком все давно позабыли, кто покрылся пылью политического забвения.

Но, если проведение президентских выборов в Украине в нынешних условиях невозможно как физически, так и по букве закона, что могут означать эти бесконечные разговоры?

Подоплёка "выборной" темы.

Итак, расставим все точки над "i" в вопросе выборов в Украине. И первой "точкой" является то, что пока действует военное положение, проведение выборов в стране невозможно. Следовательно, чтобы провести выборы необходимо отменить военное положение, а это возможно исключительно в случае прекращения боевых действий – войны.

Таким образом, тема президентских выборов в Украине распространяется бок о бок с темой, о скором "перемирии" и прекращении войны.

Например, буквально на днях, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, после многолетнего забвения, всплыла на публичную поверхность с заявлением о том, что "перемирие" будет установлено в мае, после чего начнётся перезагрузка власти, то есть — выборы.

С учётом складывающейся ситуации в зоне боевых действий и крайне посредственных, если не сказать хуже, продвижений в переговорном процессе Украины, США и России, озвученные Тимошенко сроки можно назвать запредельно оптимистическими. Кроме того, перезагрузка власти возможно при наличие запроса общества, которое будет эту власть перезагружать, а согласно последним социологическим опросам рейтинг доверия президенту Зеленскому составляет 68%. Причём значительная стимуляция рейтинга произошла на фоне спора президента Украины с президентом США в Белом доме.

Такие показатели говорят о том, что проходи президентские выборы в 2025 году, никакой перезагрузки просто не предвидится. Кандидата, который бы смог победить в первом туре Владимира Зеленского, либо привести избирательный процесс ко второму туру, на сегодняшний день, в Украине просто – нет.

Итак, незаконно, бесперспективно, что ещё смущает в этой истории?

Два подводных камня президентских выборов 2025.

Если представить себе процесс проведения выборов в Украине, то, предположим, будет установлено некое "перемирие" и на период утверждённого срока прекращения огня будет отменено военное положение. Это действительно позволит начать избирательную кампанию и приступить к исполнению соответствующих процедур. Но, даже при таких условиях, Украина оказывается в крайне непростой ситуации, как юридической, так и на поле боя.

Юридический аспект заключается в том, что значительная часть граждан Украины, попросту не сможет принять участие в выборах. Миллионы – это беженцы, которые покинули территорию Украины, и организовать во всех странах и городах где они проживают избирательные площадки с соблюдением всех процедур просто невозможно. Кроме того, в стране большая группа внутренних переселенцев, что так же осложняет для многих доступ к голосованию. И не забываем о военных, сотнях тысячах находящихся в зоне боевых действий по самой линии боестолкновений, где организовать нормальные условия для проведения избирательного процесса так же просто нереально.

Всё говорит о том, что в случае проведения выборов в этом году, принять участие в них смогут не все граждане Украины и явка будет не просто одной из самых низких, а самой низкой в истории. Это впоследствии могут счесть с юридических позиций недостаточным для признания этих выборов и как факт – победившего на них кандидата. То есть, это юридический подводный камень, который регулярно может использоваться против Украины в тех или иных ситуациях дипломатического характера, вплоть до объявления избранного на таких выборах президента — нелегитимным.

Второй подводный камень – это отмена военного положения на период выборов.

В случае отмены военного положения Россия может воспользоваться ситуацией для неожиданного удара по украинским войскам. У неё будет время для восстановления боеспособности ряда подразделений, накопления сил и средств, для удара и проведение его на фоне отвлечённости страны на внутриполитические события. Это может иметь крайне негативные последствия на фронте, оперативного и оперативно-тактического значения.

Таким образом, даже в случае проведения выборов в Украине, риски для страны, её социально-общественной, политической и территориальной стабильности только возрастут, а никак иначе. Следовательно, в нынешней ситуации, со всеми рисками и вызовами, в избирательном процессе может быть заинтересована только та сторона, которая не заинтересована в победе Украины.

Если учитывать тот факт, что первоисточником данного посыла стал Дональд Трамп, миротворческая политика которого в отношении Украины и России кардинально несправедливым образом отличается, то и не удивительно, почему именно президент США подталкивает украинское общество в избирательный капкан, в том числе дёргая за ниточки ряд украинских политиков, увидевших в этом для себя если невозможность, то хотя бы кратковременную реанимацию политической карьеры.