Втрата багажу: Що робити, якщо авіакомпанія загубила вашу валізу

Втрата багажу — одна з найнеприємніших проблем, з якою може зіткнутися мандрівник на початку або в кінці відпустки. Щороку авіакомпанії пошкоджують або втрачають мільйони валіз. На жаль, пасажири можуть зробити небагато, щоб уникнути цієї ситуації. Отже, що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж? Як пасажир, який сплатив за реєстрацію своїх речей, ви маєте право на компенсацію у разі пошкодження, затримки або втрати багажу. Претензії щодо проблем із ручною поклажею можна подавати лише в тому випадку, якщо провина лежить на авіакомпанії.

Що відбувається, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж

Зареєстровані речі вважаються втраченими через 21 день після рейсу. Якщо за цей час перевізник не знайшов і не повернув багаж власнику, ви можете подати заяву на компенсацію.

Заяву необхідно подати протягом семи днів після того, як багаж офіційно визнано втраченим, звернувшись письмово до авіакомпанії. Перелік необхідних документів у разі неявки багажу може варіюватися залежно від компанії. Стандартний перелік зазвичай включає:

багажні бирки з унікальним штрих-кодом і ідентифікаційним номером;

посадковий талон;

чеки за покупки, зроблені через відсутність багажу в аеропорту, виписки з картки або квитанції;

підтвердження повідомлення авіакомпанії про проблему (форма звіту про пошкодження майна PIR або електронний лист від компанії);

фотографії вмісту валізи або її пошкоджень;

за необхідності — кошторис витрат на ремонт.

Якщо проблеми з ручною поклажею сталися з вини перевізника, ви також можете подати претензію.

Затримка багажу: Перші кроки

Втрата багажу в аеропорту. Джерело: Pixabay Втрата багажу в аеропорту. Джерело: Pixabay

Що робити, якщо аеропорт загубив ваш багаж або він не прибув вчасно? У цьому випадку слід негайно подати претензію. Представники перевізника зможуть допомогти вам, якщо ви ще перебуваєте в аеропорту. У більшості випадків претензію легко подати онлайн на спеціальному порталі.

Ви також можете отримати форму PIR (звіт про пошкодження майна) у зоні обслуговування та заповнити її. Необхідно надати детальний опис ваших речей, а також вказати контактну інформацію та місце вашого перебування під час відпустки.

Якщо багаж не прибув через затримку, претензію зазвичай потрібно подати не пізніше ніж через 21 годину після рейсу, але терміни можуть варіюватися. Пасажири мають право на компенсацію, яка покриває купівлю предметів першої необхідності, таких як туалетне приладдя, білизна тощо. Зберігайте чеки та квитанції, щоб підтвердити витрати.

Що відбувається, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж, але ви отримали повідомлення про його повернення? У цьому випадку ви можете вимагати відшкодування витрат на поїздку для отримання ваших речей. Якщо авіакомпанії втрачають багаж під час зворотного рейсу, вони вважають це меншою втратою, ніж якби це сталося на початку відпустки. Перевізники часто пропонують фіксовану щоденну ставку компенсації.

Як подати претензію, якщо мій багаж зник

Максимальна сума компенсації, яку може отримати постраждалий пасажир, становить приблизно £1200. Для подання претензії необхідно надати всі необхідні документи, включно з посадковим талоном. Точний перелік можна отримати, звернувшись до конкретної компанії.

Якщо аеропорт втратив ваш багаж, стандартною практикою є подання претензії в письмовій формі або заповнення форми претензії через службу підтримки клієнтів.

Радимо включити до претензії таку формулу: "Я вимагаю компенсацію відповідно до Монреальської конвенції". Це вказує на те, що пасажир обізнаний зі своїми правами. Крім того, у заяві необхідно вказати:

дату, номер рейсу, місце відправлення та призначення;

що сталося з вашими речами;

опис усього, що було втрачено або пошкоджено;

суму грошей, яку ви очікуєте отримати;

копії документів, необхідних для підтвердження претензії;

перелік речей, які довелося купити через затримку, спричинену втратою багажу авіакомпанією.

Зберігайте оригінали документів (посадковий талон, чеки тощо), а також копію самої претензії. Це знадобиться, якщо доведеться оскаржувати рішення.

Що робити, якщо авіакомпанія загубила багаж і не відповідає

Якщо клієнт не задоволений результатом вирішення ситуації з речами, втраченими з вини перевізника, або якщо відповіді взагалі не отримано, необхідно звернутися до Управління цивільної авіації. Для цього потрібно подати скаргу з проханням вирішити питання щодо неприбуття багажу або його пошкодження.

Інший варіант вирішення проблеми — подати позов до суду дрібних позовів.