Втрати РФ у січні 2025 року поб'ють усі рекорди: що сталося

Першу половину січня пройдено, і, як завжди, можна зробити кілька висновків із намічених втрат РОВ за місяць.

Втрати о/с будуть незмінно високими, це вже очевидно. Чи можливий рекорд за втратами людського ресурсу? Не виключаю.

Так само показова категорія автотранспорту, яка так само в січні може встановити абсолютний рекорд втрат.

Власне, люди і колимаги. Епоха нескінченних механізованих колон і штурмів минула, настала епоха "нескінченних" натовпів живої сили і "буханок". Але немає нічого нескінченного.