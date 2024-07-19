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Війна в Україні

Наслідки підриву Кримського мосту окупанти відчувають досі

Олексій Голобуцький

Наслідки підриву Кримського мосту окупанти відчувають досі
Наслідки підриву Кримського мосту окупанти відчувають досі

Скажу чесно, до закінчення війни проти відзначення якихось дат з нею пов’язаних. На це буде час після її завершення. Виключення для подій, які вплинули і продовжують впливати на подальший хід бойових дій. Вчора ЗМІ нагадали, що рік тому СБУ вдруге підірвала Кримський міст. І це подія, яка досі має вплив на події на фронті. Міст і досі не може повноцінно функціонувати як військовий логістичний об’єкт, а СБУ стала драйвером багатьох нових технічних рішень, які сили оборони успішно використовують на фронті.

Нагадаю, що міст атакували морськими дронами – однією із розробок Служби Безпеки. Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.

Чому і сьогодні треба робити акцент на цій події? Бо команда Малюка показала високий рівень військового менеджменту, в короткі строки розробивши і запустивши у виробництво унікальну розробку – морські дрони. Залучила фахових спеціалістів і тепер має ефективну зброю, яка визначає баланс сил на морі. "Морські малюки", після вдалої атаки на Кримський міст, потопили ще півтора десятки кораблів ворога. Служба постійно модернізує цю зброю, з якою ворог ніяк не може справитись. І залишається драйвером унікальних технічних рішень і ідей, постійно вдосконалюючи власні розробки. А тільки за таких умов, на мою думку, ми можемо мати перевагу на ворогом на полі бою.

І ще про пару цікавих деталей. Два підриви мосту абсолютно різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними. Перша атака на міст, нагадаю, була у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила об’єкт з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. Після цього росіяни кинули величезні сили на охорону Кримського мосту. СБУ це не спинило.

І наостанок про найголовніше. Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер. Ворог досі тягне техніку і боєкомплект поромами. СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України. Це в свою чергу впливає і на можливості ворога, і на інтенсивність бойових дії, які на цьому напрямку значно нижчі ніж на Донбассі, де задіяні інші логістичні ланцюги. А значить мова йде про спецоперацію наслідки якою відчуваються вже більше року.

Джерело:facebook.com

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