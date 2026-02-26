Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає

Отже, Трамп "хотів би", щоб російсько-українська війна завершилася через місяць. І, ймовірно, буде тиснути на Зеленського. Але виникає питання "а що якщо ні?"

Відповідь – зміна формату і втрата Сполученими Штатами ролі "лідера процесу". Чому? Коротко нагадаю, що писав і говорив неодноразово, щодо мотивації Трампа. Для нього завершення (точніше заморожування) даної війни під своїм "керівництвом" переслідує три основні цілі:

Заробити на обох сторонах. З Україною вже є угода про ресурси, вкрай вигідна для США (щодо України утримаюся від оцінок), є пропозиції від РФ щодо економічних програм. І є (в тому числі в пунктах мирних планів) можливість розпоряджатися частиною грошей на відновлення України. Профіт. Підтвердити справедливість тези America First. Не з точки зору морального лідерства – аж ніяк. А з точки зору формування майбутнього світового порядку і конкуренції з КНР. Якщо США і тільки США є ментором і модератором процесу, то місце інших геополітичних гравців – умовно "в глядацькій залі". Ну, або, в якості гаманців, які платять за виставу MAGA. І знову конкуренція з КНР – "зіграти в Росію проти Китаю". Тобто використовувати програми співпраці з РФ, щоб посилити (в регіоні) Кремль і підштовхнути його до виконання ролі сили, що стримує зростання впливу КНР.

У цій формулі в переговорах щодо припинення війни немає місця іншим гравцям. У тому числі державам Європейського Союзу. Вони просто повинні "платити і мовчати".

Але в такій формулі є слабке місце. Нагадаю, що після виборів у першій заяві про завершення російсько-української війни Трамп давав оптимістичні терміни і писав, що "голова Сі допоможе". Китай дійсно зацікавлений увійти в процес. Але не як молодший партнер США, а на рівних. Точніше, сформувати разом із США та іншими зацікавленими сторонами умови заморозки, що задовольняють усіх. Але це вже не MAGA.

І саме тому Трамп почав поспішати восени. Це його останній шанс "вирішити по-своєму", оскільки:

Тема України вже піднімалася на зустрічі Трампа і СІ. І якщо США не просунуть свій формат, вона стане предметом обговорення під час візиту американського президента до Пекіна.

Європейські держави, не на жарт збентежені політикою Трампа, досить швидко намагаються трансформувати свою зовнішню політику і зробити її менш американоорієнтованою.

Російська економіка все більше стає залежною від китайської. І при проходженні умовної "точки неповернення" КНР може спробувати вирішити питання по-своєму, вже без урахування інтересів Трампа.

Візит президента США до Пекіна має відбутися в квітні або на початку травня. Саме тому Трамп так "хотів би", щоб переговори пройшли і закінчилися конкретними результатами протягом місяця - до його поїздки до СІ.

У той же час КНР активізувала свою політику в цьому напрямку. Включаючи контакти з українською стороною і навіть символічні рішення. Як надати допомогу енергообладнанням Україні.

Але тут важливо інше – США ведуть планомірну політику по знищенню старого світового порядку і старої системи. Це вкрай невигідно Пекіну. І не вигідно ЄС. Тому КНР у питаннях російсько-української війни скоріше схильна використовувати саме старі механізми – широке обговорення і формування багатосторонніх форматів. Це не тільки про війну, але це і про демонстрацію більш адекватного (з точки зору ряду держав) ніж американський підхід.

Таким чином, Трамп поспішає. А в Пекіні був канцлер Мерц. І ось цитата Сі, яку наводить Сіньхуа: "КНР, важливо забезпечити рівноправну участь усіх сторін і закласти міцну основу для миру, врахувати законні інтереси всіх сторін і зміцнити прагнення до миру, забезпечити загальну безпеку і вибудувати міцну архітектуру миру".

Тому я не буду надто здивований, якщо через місяць ми побачимо досить близькі позиції Китаю і держав ЄС. Трампу це не сподобається. Але важелів впливу у нього стає все менше. Аж до ключового – "тарифів" його імені.

І я не здивуюся візиту української делегації до КНР (думаю, на рівні міністра закордонних справ) в найближчі 8-10 тижнів. Можливо, з кимось із наших європейських партнерів, які активно працюють з Пекіном. Наприклад, Польщею.

Це, як мінімум, логічно. Якщо цього не зробити, то МЗС може сміливо розписатися у своїй профнепридатності. Адже відомство існує для того, щоб, зокрема, говорити з тими, хто виявляє інтерес до твоїх проблем і можливостей.