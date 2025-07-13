Останнє попередження Трампа: що США робитимуть з Росією

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів перемовини з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Невелика зустріч, яка тривала лише 50 хвилин, навряд чи призвела до розв'язання глобальний питань чи ухвалення проривних рішень. Найімовірніше, сторони лише обмінялися певними думками і, можливо, меседжами для своїх керівників. Результати цієї зустрічі ми можемо проаналізувати на основі подальших кроків з боку США і Росії. Подальші сценарії залежатимуть від того, чи будуть продовжуватися перемовини та зустрічі на різному рівні, на кшталт візитів Стіва Віткоффа.

Що стосується заяви Рубіо про те, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" до завершення війни, її можна розцінювати як природну дипломатію. Ця гранично-нейтральна дипломатія потрібна для того, щоб потім Трамп зміг трактувати лінію щодо Росії так, як він захоче. Наприклад, Трамп може сказати, що Росія запропонувала нові підходи, за якими буде подальша співпраця, або навпаки заявити про відсутність бажання Москви завершувати війну та перехід Вашингтону до певних інших кроків.

Крім того, варто звернути увагу на слова Рубіо після зустрічі з Лавровим про американську зброю для України. Він сказав, що США працюють над тим, щоб Європа купляла зброю у Штатів та передавала її Києву.

Лавров, в свою чергу, взагалі підкреслив, що зустріч із Рубіо була не дуже серйозною. Як на мене, його слова про передачу Рубіо "заяв" українських державних діячів та президента Зеленського щодо начебто закликів до вбивства росіян, це фактично знущання.

Не виключено, що зустріч Рубіо та Лаврова – сигнал Росії про те, що у Вашингтона уривається терпець. Але з тих заяв, які пролунали, ми це встановити не можемо. Лише подальші кроки та дії окреслять майбутні події. Ми вже знаємо, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до України і має провести тут тиждень. Очевидно, обговорюватимуться певні важливі питання. Якими будуть рішення, ми дізнаємося вже найближчим часом.

Якщо казати про нові американські санкції щодо Росії, думаю, наразі Трамп більше схильний до того, щоб на них натякати, але не реалізовувати. Після різноманітних змін позиції Трампа та його адміністрації, американці, очевидно, повністю погодили ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо можливих санкцій у вигляді тарифів проти держав, які торгують із РФ.

Але тут є певний нюанс. Цей законопроєкт прописаний таким чином, що впровадження або невпровадження обмежень буде виключно в компетенції Трампа. Президент США за підсумками ухвалення закону може не вдаватися до жодних дій. Жодних нових механізмів закон не дасть, але його можна розглядати як останнє попередження з боку Трампа - мовляв, дивіться, я дійсно розглядаю всі ці дії, годі зі мною жартувати.

Загалом у Трампа дуже багато важелів тиску на Росію. Просто більшість з них він не любив застосовувати. Серед них постачання зброї Україні, санкції щодо російської нафти та багато інших варіантів. Трамп серйозно критикував рішення адміністрації Байдена і казав, що з Росією краще домовлятися. Втім, тепер вже Трампу доведеться ухвалювати відповідні рішення.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціально для Главреда