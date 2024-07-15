Аналітики пишуть, що шанси Трампа на перемогу сильно зросли.

Що робить Офіс президента України?

Блокує виїзд членів українського парламенту на національний конгрес Республіканської партії США.

В погоні за рейтингами на наступних виборах, які будуть невідомо коли, та й невідомо, хто з нас до них доживе, на Банковій забувають, що йде війна. Війна на виживання, війна за право існування народу і держави, в якій ми повністю залежимо від американських партнерів.

Відносини з республіканцями зараз важливі як кров. Я вже мовчу про те, що приїдуть правоцентристські політики з півсотні країн. Відсутність України буде помічена. Відсутність наших парламентарів позбавить нас багатьох шансів.

Нам зараз лише конфлікту з командою Трампа не вистачало.

Це груба політична помилка, яка коштуватиме життів тисяч українців.

Спеціально не згадую ні імена, ні партійну приналежність народних депутатів, яких не випустили на зустріч із республіканцями, щоб підкреслити, що мене не цікавлять імена і партії, а лише підтримка найбільшого військового й економічного партнера, Перемога і збереження життя наших людей.

Зараз всі сили мають бути сконцентровані на формуванні позитивної для України політики республіканського кандидата та на збереженні двопартійної підтримки США.

Це ключова точка. Якщо зазнаємо поразки у війні (не дай Боже), ми будемо точно знати перелік помилок, які до цього призвели. А рейтинги тоді нічого не означатимуть, бо вибори президента України відбуватимуться в Кремлі, а виборче право матиме лише одна людина.