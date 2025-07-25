Погода на 26 липня: де очікуються дощі

Спека в Україні триває.

26 та 27-го липня температура повітря у більшості областей становитиме +26+33 градуси.

У південній частині - сильна спека, +33+39, місцями ймовірно до +40 градусів. Карта внизу.

У неділю в західних областях очікується зниження температури повітря до +22+27 градусів.

Дощі.

У суботу пройдуть з грозами на заході, півночі, торкнуться Харківщини.

Центр, більшість сходу, південна частина особливо - суха погода.

У неділю короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.

Усі, хто не увійшов у цей список - суха повітряна маса.

У Києві 26-го липня є ймовірність короткочасного грозового дощу, 27-го липня без істотних опадів. Температура повітря у денні години +27, +28 градусів, помірна, не сильна спека.

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