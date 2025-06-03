Чому вуха закладає після польоту: чому корисно частіше ковтати, пити воду та як жувальна гумка може допомогти

Авіаперельоти – це найшвидший спосіб подорожувати сьогодні, особливо на великі відстані, з постійно покращуваними умовами комфорту для пасажирів. Але є деякі неприємні нюанси, такі як закладеність вух після польоту. Це незручне відчуття може зберігатися тривалий час після того, як ви залишили літак. А якщо ви літаєте часто, і щоразу авіапереліт залишає такий "подарунок"?

Давайте з’ясуємо, чому це відбувається, як безпечно очистити вуха після польоту та які основні профілактичні заходи допоможуть зробити переліт комфортнішим.

Чому вуха закладає під час польоту?

Дискомфорт у вухах – поширений наслідок польотів. Джерело: Image cookie_studio/Freepik Дискомфорт у вухах – поширений наслідок польотів. Джерело: Image cookie_studio/Freepik

Ця проблема досить поширена і відома як "авіаційне вухо". Неприємне відчуття закладеності спричинене швидкими змінами тиску повітря під час польоту, коли літак набирає висоту або знижується. Середнє вухо людини, яке з’єднане з горлом через євстахієві труби, намагається вирівняти різницю тиску, але ці крихітні трубки не завжди можуть ефективно впоратися з цим завданням. Через це виникає дисбаланс між тиском зовнішнього середовища та середнім вухом, що викликає відчуття закладеності вух. Іноді це може відчуватися як легка блокада, а в інших випадках – як сильний біль у вухах або навіть тимчасова втрата слуху.

На жаль, ці неприємні відчуття можуть тривати довго, що спонукає зробити що завгодно, щоб позбутися їх. Але важливо робити це безпечно, щоб не пошкодити вуха. Використовуйте ці 5 ефективних і безпечних методів, щоб полегшити закладеність вух після польоту.

Позіхання та розмова Найпростіші, але все ще ефективні способи – позіхати та розмовляти, щоб допомогти вирівняти тиск у євстахієвих трубах. Пити або їсти Рухи, які ми робимо під час пиття або їжі, також є одним із найпростіших і найбезпечніших способів позбутися закладеності вух після польоту. Тож якщо ви відчуваєте незручний тиск у вухах, випийте пляшку води або перекусіть. Маневр Тойнбі Цей метод виконується так: затисніть ніс і зробіть ковтальний рух. Таким чином ви створюєте вакуум у вусі, що допомагає розблокувати євстахієві труби. Але робіть це обережно, щоб занадто сильний вплив не посилив дискомфорт. Маневр Вальсальви Цей метод виконується так: закрийте рот, затисніть ніс і обережно видихайте, як під час чищення носа. Робіть це м’яко, щоб не травмувати внутрішню структуру вух, але вирівняти тиск. Теплий компрес Відчуття закладеності також можна полегшити теплим компресом, який слід прикладати до ураженого вуха. Тепло злегка розширить євстахієві труби, допомагаючи вирівняти тиск. Використовуйте вологу теплу тканину або грілку на низькій температурі, але не нагрівайте їх занадто сильно та уникайте опіків.

Як очистити вуха після польоту, якщо у вас застуда чи інфекція?

Застуди, синусові інфекції та вушні інфекції можуть погіршувати дискомфорт після польоту, оскільки ці стани часто супроводжуються закладеністю носових пазух. Саме тому закладеність вух посилюється під час хвороби та польоту, і боротися з блокадою стає складніше.

Безрецептурні протинабрякові засоби та назальні спреї можуть допомогти зменшити запалення в носових ходах і євстахієвих трубах. Вони здатні полегшити дискомфорт у вухах, але важливо проконсультуватися з лікарем перед використанням таких препаратів, особливо якщо у вас є медичні протипоказання.

Як допомогти дитині очистити вуха після польоту?

Євстахієва труба дитини ще менша, ніж у дорослого, тому організму дитини ще важче вирівнювати тиск. Тож проблему закладених вух після літака слід вирішувати з максимальною обережністю. Батьки часто вдаються до тактик, які змушують дитину часто ковтати: немовлятам дають соску, а старшим дітям можна жувати гумку або пити воду. Грудне вигодовування або годування з пляшечки під час зльоту чи посадки літака також допомагає немовлятам. Смоктання та ковтання допомагають відкрити євстахієві труби, тож деякі з уже описаних методів, такі як позіхання, також можна використовувати. Методи Вальсальви та Тойнбі також будуть ефективними, але поясніть дітям, що їх слід виконувати м’яко та обережно.

Якщо у дитини є інфекція середнього вуха або сильна застуда, краще уникати польотів. Але якщо цього не уникнути, проконсультуйтеся з педіатром або сімейним лікарем, як полегшити та мінімізувати біль у вухах дитини після польоту.

Як запобігти закладеності вух під час польоту?

Застосовуйте деякі профілактичні заходи, щоб запобігти закладеності вух. Вони забезпечать комфортний переліт і допоможуть уникнути болю у вухах.

Допоможіть собі жувальною гумкою Це один із найпопулярніших і найпростіших способів уникнути закладеності вух під час польоту: просто жуйте гумку, особливо під час зльоту та посадки. Дії, які ми виконуємо під час цього процесу, змушують організм виробляти більше слини, і через це ми частіше ковтаємо. Тож пачка гумки в ручній поклажі – це маленький, але дуже ефективний крок до польоту без дискомфорту та наслідків. Допоможіть євстахієвим трубам Дії, які передбачають відкриття євстахієвих труб, будуть непомітною та корисною профілактикою закладеності. Ви можете виконувати прості процедури, такі як: часто ковтати та позіхати, особливо активно під час зльоту та посадки;

пити багато води та інших рідин, щоб запобігти сухості в горлі та збільшити ковтання;

активно практикувати методи Вальсальви та Тойнбі;

залишатися бадьорим під час зльоту та посадки літака.

Чи допомагають беруші при закладеності вух під час авіаперельоту?

"Авіаційні беруші" або "беруші для польотів" були розроблені спеціально як спосіб запобігти закладеності вух під час польоту. Ці беруші регулюють потік повітря, що входить і виходить із вух, даючи євстахієвим трубам більше часу для адаптації до змін тиску.

Хоча такі беруші демонструють певну ефективність, вони не є універсальним засобом. Якщо у вас серйозні проблеми з пазухами або вухами, вони не підходять. Варто обговорити це на консультації з лікарем.

Що робити, якщо я не можу очистити вуха після польоту?

Зверніться до лікаря, якщо закладеність вух зберігається або спричиняє біль. Джерело: Image by prostooleh/Freepik Зверніться до лікаря, якщо закладеність вух зберігається або спричиняє біль. Джерело: Image by prostooleh/Freepik

Якщо у вас закладені вуха під час або після польоту, і описані методи не допомагають, а дискомфорт у вухах зберігається кілька днів, слід звернутися до лікаря. Ці симптоми можуть вказувати на серйозну проблему, таку як баротравма вуха.

Не намагайтеся вирішувати ці проблеми самостійно за допомогою ватних паличок або вставляти що-небудь у вуха. Також не слід намагатися сильно сякатися. Пам’ятайте, що закладеність вух – це поширена та нешкідлива проблема, але за тривалої закладеності зверніться за медичною допомогою.